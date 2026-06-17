



17 июня в Камышине Волгоградской области суд на 60 суток остановил деятельность кафе «ЕвроАзия», где, по последним данным, мог отравиться 31 человек, употреблявшие в пищу роллы и суши.

В судебном заседании вскрылось, что большинство пациентов заказывали готовые блюда 8 июня, а работу учреждения обеспечивал ИП Ким С.В. 11 июня после получения первых сигналов в заведении побывала комиссия Роспотребнадзора, которая установила, что санитарные книжки у 16 человек персонала были оформлены с нарушениями, готовая продукция и сырые продукты хранились совместно, а журналы фритюра не велись.

На основании результатов проверки РПН принял решение немедленно остановить деятельность заведения. В отношении владельца был составлен административный протокол.

Отметим, решением суда ИП Ким С.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ. В качестве наказания ему была назначена административная приостановка деятельности кафе на двухмесячный срок. Постановление может быть обжаловано.

Фото панорама сервиса "Яндекс Карты"