Андрей Бочаров принял участие в совещании с Дмитрием Патрушевым





17 июня губернатор Андрей Бочаров по видеосвязи принял участие в совещании с Дмитрием Патрушевым, посвящённому пожарной безопасности. Зампред поставил задачи по минимизации пожаров за счёт внедрения современных технологий.

По данным федерального руководителя, весной 2026 года площадь ландшафтных пожаров уменьшилась в три раза по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. При этом удалось избежать жертв и ущерба инфраструктуре.

Вице-премьер подчеркнул, что основной вызов огненной стихии традиционно придётся на летний период. Сдержать его помогут современные технологии, в частности беспилотные системы и профилактика.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, высокотехнологичные новинки давно стоят на вооружении волгоградских пожарных. В частности, специалисты активно используют для оперативного выявления очагов системы видеонаблюдения, данные наземных и авиационных средств, группировку БПЛА. Кроме того, регион первым в РФ приступил к созданию комплексной цифровой системы управления лесным хозяйством.

Отметим, в Волгоградской области на весь пожароопасный период в повышенной готовности находятся 122 подразделения противопожарной службы, численностью 1,8 тыс. человек. В распоряжении специалистов 254 единицы пожарной техники.

Фото: администрация Волгоградской области