244 сотрудника волгоградских медучреждений получили награды

Различные награды в преддверии Дня медицинского работника, который в этом году выпал на 21 июня, вручены 244 сотрудникам медучреждений Волгоградской области. Торжественная церемония состоялась сегодня, 17 июня, в Волгоградском государственном медуниверситете.

Как сообщили в Волгоградской облдуме, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» отмечены 37 специалистов, 124 награждены почетными грамотами Минздрава РФ, звание «Заслуженный работник здравоохранения Волгоградской области» присвоено 7 медработникам. Также вручены почетные грамоты и благодарственные письма Волгоградской облдумы, медали «За содействие в охране здоровья», награды Облздрава, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области».









От имени губернатора волгоградских медиков поздравил с приближающимся профессиональным праздником вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. Он поблагодарил за верность профессии, за непростой, но важный и необходимый ежедневный труд, пожелал здоровья, благополучия и успехов. От лица депутатов областной думы собравшихся поздравила председатель профильного комитета облдумы, Заслуженный врач РФ Наталья Семёнова.

Напомним, что накануне в Волгоградской облдуме на торжественном приеме назвали победителей регионального конкурса «Лучший врач» по 27 номинациям.

Фото: Волгоградской облдумы





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