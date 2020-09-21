Второй отдел по расследованию особо важных дел активно занимается расследованием дела, возбужденного в отношении 49-летнего директора МОУ «ДЮСШ № 6» Волгограда Андрея Мохова и сотрудника дорожного надзора - полицейского Алексея Худякова, сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону. Оба фигуранта находятся под арестом в СИЗО. Речь идет о таких возможных преступлениях, как посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, а также дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в особо крупном размере.

Напомним, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

По данным следствия, в июне прошлого года Андрею Мохову стало известно о том, что в регионе реализуется крупный проект по ремонту крыш детских садов и школ города. Имея тесные связи с должностными лицами департамента образования Волгограда, Мохов совместно со своим приятелем Алексеем Худяковым стал активно подыскивать исполнителя работ для заключения с ним государственных контрактов, общая стоимость которых составила более 16 миллионов рублей. Потенциальный подрядчик нашелся быстро – им стал учредитель двух московских строительных фирм ООО «Партнер» и ООО «Оста». За победу в конкурсе, решение вопроса об увеличении стоимости работ и последующее попустительство при их сдаче-приемке, а также сокращение сроков оплаты московский строитель дал «откат» - 1 миллион 600 тысяч рублей.

Кстати, затем к ремонту кровли некоторых детских садов и школ возникли большие вопросы, процедуру приемки выполненных работ московские фирмы не прошли. Некоторые учреждения городского образования обратились в Арбитражный суд.

Следствие полагает, что часть «отката» за полученный москвичами подряд могла быть передана в качестве взятки должностным лицам, ответственным за реализацию государственного проекта по ремонту кровельного покрытия образовательных и дошкольных учреждений, расположенных на территории Волгограда. Сейчас следователи устанавливают, мог ли быть причастен к коррупционной афере кто-то из администрации. Как стало известно информагентству, сотрудники территориальных подразделений мэрии уже вызывались на допросы. В органе местного самоуправления ситуацию пока не комментируют.

В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, что в отношении находящегося под следствием старшего инспектора ГИБДД Алексея Худякова проводится служебная проверка, вопрос с увольнением не решен.

В МОУ «ДЮСШ № 6» Волгограда заявили, что директор Андрей Мохов находится на больничном, обязанности руководителя исполняет Наталья Попова.

Андрей Мохов не раз регистрировался кандидатом на выборах депутатов городской думы, известен в Волгограде как бизнесмен, причастный к работе коммерческих ледовых катков. В начале апреля, когда в регионе начал действовать режим ограничений из-за ситуации с коронавирусом, ледовый каток в Кировском районе, к которому имел отношение Мохов, был уличен полицейскими в нарушениях из-за несанкционированной деятельности.