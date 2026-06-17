



В Волгоградской области в территориальном отделении Росстата прошли кадровые изменения. По собственному желанию пост руководителя подразделения оставил Александр Чунаков. Информацию о произошедшей ротации подтвердили в статистическом органе.

- Действительно, Александр Иванович оставил свою должность. В настоящее время Волгоградстат в статусе врио возглавляет Анна Сафонова. Ранее она занимала пост заместителя руководителя, - сообщили журналистам в отделе сводных статистических работ и общественных связей.

Отметим, согласно данным налоговой, в новой должности Анна Сафонова находится с 9 июня, однако приказ о её назначении вышел 1 июня. Руководитель имеет высшее экономическое и юридическое образование. С 2014 по 2017 работала в госструктурах, в том числе и в администрации Красноармейского района Волгограда. В статистическом органе с 2017 года и прошла трудовой путь от рядового специалиста до начальника отдела. С 2025 года назначена на должность заместителя руководителя Волгоградстата.

Фото: Волгоградстат