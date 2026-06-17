Водолазы под Волгоградом нашли труп мужчины с перевернувшейся лодки





В Волгоградской области остановлены поиски 64-летнего мужчины, пропавшего без вести в результате происшествия на пруду Никитинский 15 июня. По информации спасателей, сегодня, 17 июня, его тело было обнаружено водолазами.

– Тело мужчины 1962 г.р., утонувшего акватории пруда Никитинский Кумылженского района, обнаружено водолазами Урюпинского поисково-спасательного подразделения на глубине порядка 7 метров, – сообщили в ГКУ «Служба спасения».

Ранее сообщалось, что днем 15 июня погибший вместе с товарищами вышел в акваторию пруда на лодке. В какой-то момент лодка перевернулась, приятелям погибшего удалось спастись.

Обстоятельства гибели мужчины предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Фото: ГКУ «Служба спасения»