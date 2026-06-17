В Волгограде на время массовой акции ограничат вход на Мамаев курган





В Волгограде из-за мероприятий к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны ограничат вход на Мамаев курган.

В субботу, 20 июня, волгоградцы и туристы из других городов не смогут подойти к Озеру слез. Впрочем, ограничения продлятся всего полтора часа – с 10:30 до 12:00.

В воскресенье всех автомобилистов, подъезжающих к главной высоте России со стороны улицы Рокоссовского, встретят дорожные блоки. Оставив машины на других парковках, горожане смогут прогуляться по Мамаеву кургану. На время подготовки и проведения традиционной акции памяти «Завтра была война…» - с 18:00 до 23:00 – вход на мемориальный комплекс будет закрыт.

Фото Павла Мирошкина