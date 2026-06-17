



В Волгоградской области водолазов привлекли к поискам мужчины, рискнувшего переплыть реку Протока в Серфимовичском районе. В ходе поисков, сообщили ИА «Высота 102» в ГКУ «Служба спасения», выяснилось, что пловец жив.

Заявка спасателям поступила сегодня, 17 июня, от отдела полиции. Незамедлительно на место происшествия – приток реки Дон – отправились водолазы.

– Поиски проводились в границах хутора Новоалександровский Серафимовичского района водолазами Калачевского поисково-спасательного подразделения. Вскоре мероприятия были остановлены в связи с поступившей от сотрудников правоохранительных органов информацией, сообщивших, что мужчина жив, – сообщили в Службе спасения.

Специалисты напоминают жителям и гостям Волгоградской области о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на водных объектах.

Фото: ГКУ Служба спасения