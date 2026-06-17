Конкурс для перевозчиков в Волжском отменили после жалоб в УФАС

Волгоградское УФАС нашло нарушения при организации конкурса на осуществление перевозок по внутригородским маршрутам в Волжском. В антимонопольное ведомство поступили жалобы от перевозчиков, которые указали на несоответствие процедуры действующему законодательству.

– В ходе рассмотрения жалоб УФАС установило, что в конкурсной документации имеются существенные расхождения с требованиями закона об организации регулярных перевозок, в частности введены дополнительные критерии отбора, формула расчетов баллов по некотором критериям не соответствует указанной в законе, – пояснили в антимонопольном органе.

В адрес комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского, который и организовал спорный конкурс на право получения свидетельства на перевозки по внутригородским маршрутам, направлены два предписания. В свою очередь комитетом принято решение об отмене конкурса для устранения нарушений.





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