



В Волгоградской области вскрылись подробности крушения самолёта СП-38K в окрестностях хутора Алёшкин Чернышковского района. По информации СК России, вопреки изначальным данным пострадал не только пилот, но и несовершеннолетняя девочка.

- В кабине самолета находилась 12-летняя местная жительница, которую пилот взял на борт по просьбе ее отца. В результате инцидента пилот и несовершеннолетний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области школьница с тяжёлыми травмами находится в больнице.

- Девочка проходит лечение в условиях реанимации 7-й больницы. Её состояние оценивается медиками как состояние тяжелое, - сообщили в пресс-службе оболкомздрава.

Напомним, крушение легкомоторного самолёта произошло под Волгоградом 13 июня. Воздушное судно рухнуло на землю во время проведения обработки полей химикатами. По первоначальным данным Международного авиационного комитета, проводящего своё расследования, на борту находился только лишь пострадавший пилот. Мужчине на следующей же день была проведена операция в больнице №25. В настоящее время он переведён в отделение сочетанной травмы. Состояние стабильное.

Фото: СК России