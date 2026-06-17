



В Волгоградской области начался сезон удивительных грибов на красной ножке. Называемые во всех источниках смертельно опасными, боровики ле Галь традиционно попадают в корзины волгоградцев. Почему? Спросили у специалистов.

– Боровик ле Галь в наших краях вовсе не редкость. Уже вскоре в Волго-Ахтубинской пойме начнется его сезон, – рассказала волгоградский грибник со стажем Татьяна Немчинова. – Но лично я срезать его не стала – просто понаблюдала за ростом и сфотографировала на память.

Ближайший родственник известного сатанинского гриба, этот вид отличается коричневой, с оттенками ярко-оранжевого, шляпкой и толстой ножкой, на которой заметна красная сеточка. При срезании миниатюрный «бочонок» мгновенно синеет. Впрочем, забирать его домой профессиональные микологи советуют только тем, кто действительно умеет его готовить.





– Боровик ле Галь действительно считается ядовитым, и отличить его от сатанинского гриба может разве что дипломированный миколог, – подтверждает доцент кафедры фармацевтической, токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ Инна Землянская. – Но, как это ни странно, в наших краях боровик едят давно и совершенно спокойно. Дело в том, что часть ядовитых грибов даже при термической обработке не теряют своих опасных свойств. А у боровика ле Галь яд разрушается в процессе приготовления. Однако варить его следует не меньше 40 минут, а после тщательно прожаривать. В приготовленном виде он действительно получается очень вкусным.

Фото Татьяны Немчиновой