Женщина с ребенком в Волгограде оказались под колесами автомобиля, водитель которого при совершении маневра не пропустил пешеходов. Авария произошла накануне днем в Краснооктябрьском районе напротив дома №13 по улице Еременко.

– 56-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ 2112», при выполнении маневра поворота направо совершил наезд на женщину с 6-летним ребенком, которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пострадавших с места происшествия госпитализировали в больницу.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!