Абьюзер в Волгограде разбил лицо, переломал ребра и челюсть теще





Житель Волгограда отправил на больничную койку тещу, жестоко избив ее в ночь на 2 июня. Семейная драма разыгралась в доме не ул. Бехтерева.

По информации Тракторозаводского районного суда Волгограда, жертвой 37-летнего зятя стала 61-летняя волгоградка. Злоумышленник намеренно нанес ей многочисленные удары по лицу и телу. Бил, утверждает следствие, не только руками, но и ногами.

– По версии следствия, Сергей Л. в ходе возникшего словесного конфликта нанес своей теще не менее 5 ударов кулаком в область лица, а также не менее 10 ударов ногами в область грудной клетки, – рассказали в суде.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом ребер и челюсти, рану левого уха, колото-резаную рану шеи, множественные гематомы лица, шеи, грудной клетки, рук и ног. В настоящее время женщина находится в больнице.

15 июня полиция возбудила в отношении волгоградца уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

В этот же день Сергей Л. был задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении указанного преступления, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Изучив представленные следствием доказательства, районный суд отправил абьюзера в СИЗО до 15 августа. Решение суда может быть обжаловано.

Фото: Тракторозаводский районный суд