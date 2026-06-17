



17 июня в Волжском суд вынес решение по очередному делу в отношении имущества скандального нижегородского судьи в отставке Виктора Фомина. На этот раз в доход государства было обращено многомиллионное состояние его безработной матери. С соответствующим иском выступила прокуратура.

- Судом установлено, что Фомин В.Ю. с целью извлечения доходов, полученных в результате продажи и сдачи недвижимости в аренду, аккумулировал денежные средства на банковских счетах своей матери — Новиковой Ю.А. Всего на счетах Новиковой Ю.А., которая не имела легальных доходов, было накоплено 101 518 463 рубля, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Решением суда требования надзорного ведомства об изъятии денежных средств полностью удовлетворены. Оно подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано.

Отметим, Волжский городской суд 10 марта уже изъял у Виктора Фомина 35 объектов недвижимости и автомобиль марки BMW X6 – всего имущества на 166 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»