Российские танцоры забрали 10 из 12 медалей на Кубке мира





Москва, «Тимирязев центр». На Кубке мира по танцевальному спорту в рамках турнира «В ритмах лета» российские спортсмены взяли 10 медалей из 12 возможных.

Главная звезда вечера – волгоградская пара Иван Решетников и Елизавета Харинова. В европейской программе среди любителей они не оставили соперникам шансов. Их танец – это техника, дисциплина и та самая спортивная злость в нужные моменты. Каждый шаг – как заявление: «Мы здесь, чтобы побеждать!».

Турнир стартовал 12 июня, в День России, и собрал дуэты из десятков стран. Судили выступления эксперты из Казахстана, Китая, Азербайджана, Белоруссии, Европы и Азии. В программе – европейская и латиноамериканская программы, двоеборье и смус.

Среди профессионалов в латине золото у Кирилла Белорукова и Валерии Айдаевой, серебро – у Александра Родыгина и Александры Чиненковой. В европейской программе у профи первыми стали Владлен Кравченко и Марианна Бутузова (Казахстан), россияне Евгений Сверидонов и Ангелина Баркова – вторые.

Особая деталь, которая запомнилась зрителям: талисманы турнира – ёжик и заяц из мультфильма «Трям! Здравствуйте!». Казалось бы, детская история, но в контексте большого спорта она работала как символ лёгкости и радости – того, без чего танец теряет душу.

Турнир прошёл при поддержке Министерства спорта России, Департамента спорта Москвы и фонда «Стань чемпионом». И, судя по эмоциям участников, по плотности расписания, по количеству медалей и по тому, как аплодировал зал, «В ритмах лета» уже можно считать новой точкой отсчёта для танцевального спорта в России.

Александр Веселовский

Фото: Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла