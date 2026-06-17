Как изменились цена на бензин и дизель: сводка Волгоградстата





За неделю с 9 по 15 июня в Волгоградской области незначительно, но все-таки подорожали все виды автомобильного топлива. К такому выводу пришли специалисты Волгоградстата, проанализировав потребительские цены на АЗС .

Согласно официальным данным, дизельное топливо прибавило 0,4% и теперь в среднем стоит 76,07 рублей за литр. Бензин в среднем подорожал на 0,2% – до 68,29 рубля.

Изменение цен по маркам выглядят так:

АИ-92 – 64,42 рублей (+0,23%);

АИ-95 – 71,51 рублей (+0,20%);

АИ-98 и выше – 92,86 рублей (+0,26%) .

В денежном выражении сильнее всего выросли цены на дизель и премиальный 98-й бензин – прибавка составила 28 и 25 копеек соответственно. Это продолжение тренда: неделей ранее, со 2 по 8 июня, стоимость дизтоплива также выросла на 0,3%, а бензина – на 0,1% .