Волгоградский музей Машкова передал картины в музей Фаберже





Волгоградский музей Машкова передал две картины на выставку в музей Фаберже в Санкт-Петербурге. Из фонда музея были отправлены «Портрет неизвестной в черном платье» Константина Маковского и «Девушка с ягодами» Владимира Маковского.

Как отметили в региональном комитете культуры, картины художников имеют большую ценность для волгоградского музея. «Портрет неизвестной в черном платье» Константина Маковского поступил в фонд в 1960 году и стал одной из первых картин в собрании Сталинградского музея изобразительных искусств.

Экспозиция в музее Фаберже посвящена наследию художников Маковских. Всего в выставке представлены 168 работ братьев.

Увидеть картины классиков русской живописи жители и гости культурной столицы России смогут с 3 июня по 13 сентября.

Фото: музей Фаберже