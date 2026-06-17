Тело 14-летнего мальчика обнаружили водолазы в Волге





14-летний подросток погиб во время отдыха на Волге в Саратовской области. Как сообщает ИА «СарИнформ», трагедия произошла в соседнем с Волгоградской областью регионе 16 июня. Сегодня, 17 июня, поиски завершились.

– Юноша утонул в городе Вольске. В тот же день местные жители рассказали о трагедии сотрудникам оперативных служб, после чего начались поиски погибшего, – сообщает саратовское издание. – Сегодня водолазы облспаса извлекли из воды тело мальчика.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. Причина смерти официально будет озвучена после судмедэкспертизы.

Напомним, в Волгоградской области продолжаются поиски мужчины, утонувшего в результате опрокидывания лодки.

Фото: Служба спасения Волгоградской области