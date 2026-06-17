В городе Камышине Волгоградской области вдвое выросло количество отравившихся роллами в кафе. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время с жалобами на состояние здоровья после употребления этого блюда японской кухни обратился уже 31 человек, тогда как ранее сообщалось примерно о 16 – 18 пострадавших.

– Зафиксировано уже 31 обращение. Госпитализированы 13 человек, из них шестеро – с сальмонеллезной инфекцией. Всего сальмонеллез на данный момент выявлен у 8 человек, но двое – взрослый и ребенок – лечатся амбулаторно. Все они обратились к медикам с ухудшением самочувствия до 10 июня. По новым обратившимся проводится проверка, взяты все необходимые материалы, – сообщил информагентству свой источник в Камышине.

Известно, что состояние всех госпитализированных удовлетворительное и стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологического расследование массового отравления в Камышине. Накануне ведомство сообщило, что кафе «ЕвроАзия» на ул. Пролетарской не работает с 11 июня.

Роллы из этого кафе, как установлено, употребляли в пищу все отравившиеся. О том, что пережили люди – в нашем материале.

В ходе расследования санитарные врачи установили, что индивидуальным предпринимателем Ким С.В. в кафе не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы и требования к санитарно-техническому состоянию, содержанию производственных помещений, к реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Следственными органами СКР по Волгоградской области по факту пищевого отравления жителей Камышина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Накануне доклад о расследовании этого дела запросил глава СКР Александр Бастрыкин.

Отметим, что официальную информацию от управления Роспотребнадзора на момент публикации получить не удалось. В ходе телефонного разговора в ведомстве затребовали официальный запрос от редакции на бумажном бланке и пообещали ответить на вопросы журналистов в установленные законом о СМИ сроки – то есть в течение 7 рабочих дней.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!