Самый длинный день в 2026 году ожидает волгоградцев 21 июня





21 июня наступит День летнего солнцестояния. Солнцестояние начнётся в 11:24 по московскому времени. Этот день станет точкой отсчета продолжительности светового дня в меньшую сторону.

День зимнего солнцестояния для волгоградцев наступит 21 декабря. В этот день в Северном полушарии наступит астрономическая зима, которая продлится до весеннего равноденствия — 20 марта 2027 года. В Южном полушарии, наоборот, наступает астрономическое лето.

День зимнего солнцестояния считается главным признаком наступающей весны. Продолжительность светового дня после 21 декабря начнет постепенно увеличиваться.