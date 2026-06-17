



В хирургическое отделение детской областной больницы Ростова-на-Дону поступила девочка с колото-рваной раной шеи – ветка длиной около 14 сантиметров вошла в ткани при падении школьницы с гаража. Как сообщает Привет-Ростов, пациентка была в сознании, но счет шел на минуты.

Экстренное СКТ показало чудо: крупные сосуды, нервы, трахея, пищевод и щитовидная железа остались нетронуты – инородное тело прошло в миллиметрах от них. Операцию провели хирурги Антон Штарев и Алексей Романеев при участии анестезиолога Вячеслава Васильева.

Ветку извлекли ювелирно, без повреждения внутренних органов. Задетую слюнную железу ушили. Благодаря срочному вмешательству воспаления удалось избежать – дренажи сняли уже на 8-е сутки.





Сами врачи признаются: волновались сильно.

– Самое страшное – оперировать ребёнка, не зная полной картины до конца. Работа была филигранной, – комментирует Антон Штарев.

Сейчас девочка идёт на поправку, впереди – физиотерапия и терапия для уменьшения рубца.

Фото: ГБУ РО «Областная детская клиническая больница»