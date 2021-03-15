Расследования

«Я говорил отцу – будет война»: на кладбище в Волгограде разразился очередной скандал (ВИДЕО)

Расследования 15.03.2021 18:00
0
15.03.2021 18:00




Волгоградцу Сергею Толстикову не удалось сегодня проехать на территорию Краснооктябрьского кладбища, чтобы подготовить могилу к предстоящим похоронам своего отчима. Как рассказал ИА «Высота 102» Сергей, в прошлую пятницу скоропостижно скончался его близкий человек. Отчим мужчины, которого Сергей называет отцом, когда был жив, просил похоронить его рядом с ранее усопшим братом. 
«Я хотел сегодня подготовить могилу, где уже покоится брат моего отчима, к предстоящим похоронам – надо было демонтировать памятник. Хоронить своего близкого человека я собирался самостоятельно, сам работаю в ритуальной фирме. Но меня даже не пустили на кладбище и заявили, что я не имею права демонтировать памятник без документов».
По словам волгоградца, его отец, который тоже работал в сфере ритуальных услуг, просил после его смерти «не отдавать его «Памяти», хотя Сергей и предупреждал его, что «будет война». 
Представитель Краснооктябрьского кладбища, отказавшийся высказать свою точку зрения на камеру и представиться, неофициально пояснил, что сотрудники действуют согласно действующим правилам организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде. 
Согласно пункту 7.1.6 из свода этих правил, «все работы на кладбище, связанные с демонтажом, монтажом надмогильных сооружений (надгробий)… производятся с разрешения организации, занимающейся содержанием муниципального кладбища Волгограда, по письменному заявлению ответственного лица за участок захоронения, а в случае отсутствия такового - ближайших родственников умершего человека».
Кроме того, следующим пунктом 7.1.7 утвержден перечень необходимых документов на проведение таких работ: копия договора с гражданином на выполнение работ; копия удостоверения об участке захоронения при их наличии; заявление ответственного лица за участок захоронения, а в случае отсутствия такового - ближайших родственников умершего человека; копия документа, удостоверяющего личность ответственного лица за участок захоронения либо ближайшего родственника умершего человека и копия свидетельства о смерти (гербового)».
При этом срок рассмотрения документов для выдачи разрешения на проведение работ установлен в пять дней. 
По мнению представителей кладбища, Сергей Толстиков не может доказать родство ни с умершим на днях человеком, ни родственные связи своего отчима с покоившимся в могиле человеком. Кроме того, он так и не предоставил необходимые документы для демонтажа памятника на могиле родственника его отчима. «Сейчас они порушат могилу, а потом к нам придут родственники этого покойного и скажут – на каком основании?», - аргументирует свою позицию человек, не пожелавший назваться.
Сергей Толстиков и его юрист считают, что захоронениями на кладбищах Волгограда имеют право заниматься не только специализированное предприятие, но и другие лица и хозяйствующие субъекты. Что касается перечня документов, без которых его не подпускают к могиле, то, по мнению Сергея, у него есть главный документ – гербовое свидетельство о смерти его отчима, которое дает ему право заниматься похоронами близкого человека, без дополнительного доказательства родства с ним, и хоронить его как в новой могиле, так и в месте захоронения родственника. Есть также члены его семьи, которые могут доказать родство умершего отчима с человеком, чьи останки покоятся в могиле, где планируется подзахоронение, которые готовы выступить с соответствующим заявлением. 
Юрист Марина Пацкевич, в свою очередь, напомнила, что в настоящее время волгоградское УФАС ведет судебные тяжбы с городскими властями, добиваясь пересмотра действующих правил организации похорон и содержания кладбищ в Волгограде. Ранее в ведомстве озвучивали свою позицию, что данные правила закрепляют монополию специализированного предприятия на рынке похоронных услуг. 
Между тем, в связи с инцидентом на Краснооктябрьское кладбище был вызван участковый, который принял написанное Сергеем Толстиковым заявление о воспрепятствовании ему проезда на погост и проведении необходимых для предстоящего захоронения работ. Сергей и его семья, тем не менее, не собираются отступать от задуманного и намерены завтра похоронить своего родственника так, как он завещал. 
Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало о безобразном инциденте, который произошел осенью 2019 года на кладбище в Дзержинском районе Волгограда в публикации "Волгоград докатился до кладбищенских войн: проигравший суды похоронный монополист не хочет подвинуться". 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Расследования
15.03.2021 17:36
Расследования 15.03.2021 17:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.03.2021 15:58
Расследования 15.03.2021 15:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.03.2021 14:22
Расследования 15.03.2021 14:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.03.2021 14:18
Расследования 15.03.2021 14:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.03.2021 13:01
Расследования 15.03.2021 13:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.03.2021 19:49
Расследования 14.03.2021 19:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.03.2021 14:03
Расследования 14.03.2021 14:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.03.2021 11:47
Расследования 14.03.2021 11:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.03.2021 20:23
Расследования 13.03.2021 20:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2021 15:33
Расследования 12.03.2021 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2021 09:47
Расследования 12.03.2021 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.03.2021 09:39
Расследования 12.03.2021 09:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2021 18:09
Расследования 11.03.2021 18:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2021 17:11
Расследования 11.03.2021 17:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.03.2021 16:33
Расследования 11.03.2021 16:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:48
Масленица с цифрой: «Ростелеком» поддержал первые массовые гуляния в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
«Я говорил отцу – будет война»: на кладбище в Волгограде разразился очередной скандал (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:36
СК озвучил подробности о смерти ведущей во время праздника в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:18
Банк «Открытие»: прогноз по стоимости нефти и рубляСмотреть фотографии
17:09
Легковушка совершила кувырок и приземлилась на крышу после ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:46
ФСБ задержала главу Астраханской таможни Ильдара СаидоваСмотреть фотографии
16:25
«Скромный и смелый»: в Волжском нашли героя, который спас провалившихся под лед двоих мальчиковСмотреть фотографии
15:58
Адвокат сдал адвоката: приговор о подмене за доллары доказательств по уголовному делу вынесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
«Волгоградэнергосбыт»: робот «Алёна» по телефону запишет показания счетчиковСмотреть фотографии
14:42
Глава поселка в Волгоградской области фиктивно трудоустроил водителем директора Дома культурыСмотреть фотографии
14:22
Сносить не будут: власти Волгограда идут на мировую с жильцами двух самостроевСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде вынесли приговор убийце-расчленителю из Ростова-на-ДонуСмотреть фотографии
14:02
Житель Волгоградской области нарушил восьмую заповедь и украл драгоценный кубок прямо из храмаСмотреть фотографии
13:21
Региональный оператор предупреждает: вы не платите, а ваш долг растетСмотреть фотографии
13:12
Самолечением не занимались: как коронавирус убил семерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
Потерял голову и деньги: волгоградец пожалел о знакомстве в Telegram с «девушкой» мужского полаСмотреть фотографии
12:50
Отдыхать – не работать: что качают волгоградцы в городских паркахСмотреть фотографии
12:38
Жительницу Волгоградской области мстительный ухажер сделал путаной в соцсетиСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде два треснувших дома признали аварийнымиСмотреть фотографии
11:47
Более 1000 волгоградских школьников приняли участие в онлайн-уроках «Осторожно - поезд!»Смотреть фотографии
11:27
В центре Волгограда «нулевку» частично закрывают для движения по ночамСмотреть фотографии
11:22
«Должны быть готовы»: волгоградский губернатор озвучил неблагоприятный прогноз по весеннему паводкуСмотреть фотографии
10:34
ВТБ запускает мобильного оператора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
Машина в хлам, а он живой: пьяный водитель легковушки врезался в фуру в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде пожарный поезд пригнали для тушения горящего вагона с серойСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде на сжигание чучела Масленицы пришли 70 тысяч горожанСмотреть фотографии
09:46
Собственнику затонувшего под Волгоградом «Баламута» выставили счет на 82 млн рублейСмотреть фотографии
09:20
Вкусно и полезно: молоко «Витаминизированное» поддержит иммунитетСмотреть фотографии
09:19
Корни беспощадно разрушают руины исторического дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:05
Волгоградский производитель суперполезной овсянки представил новинки продукцииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 