Расследования 15.03.2021 18:00
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15.03.2021 18:00
Волгоградцу Сергею Толстикову не удалось сегодня проехать на территорию Краснооктябрьского кладбища, чтобы подготовить могилу к предстоящим похоронам своего отчима. Как рассказал ИА «Высота 102» Сергей, в прошлую пятницу скоропостижно скончался его близкий человек. Отчим мужчины, которого Сергей называет отцом, когда был жив, просил похоронить его рядом с ранее усопшим братом.
«Я хотел сегодня подготовить могилу, где уже покоится брат моего отчима, к предстоящим похоронам – надо было демонтировать памятник. Хоронить своего близкого человека я собирался самостоятельно, сам работаю в ритуальной фирме. Но меня даже не пустили на кладбище и заявили, что я не имею права демонтировать памятник без документов».
По словам волгоградца, его отец, который тоже работал в сфере ритуальных услуг, просил после его смерти «не отдавать его «Памяти», хотя Сергей и предупреждал его, что «будет война».
Представитель Краснооктябрьского кладбища, отказавшийся высказать свою точку зрения на камеру и представиться, неофициально пояснил, что сотрудники действуют согласно действующим правилам организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде.
Согласно пункту 7.1.6 из свода этих правил, «все работы на кладбище, связанные с демонтажом, монтажом надмогильных сооружений (надгробий)… производятся с разрешения организации, занимающейся содержанием муниципального кладбища Волгограда, по письменному заявлению ответственного лица за участок захоронения, а в случае отсутствия такового - ближайших родственников умершего человека».
Кроме того, следующим пунктом 7.1.7 утвержден перечень необходимых документов на проведение таких работ: копия договора с гражданином на выполнение работ; копия удостоверения об участке захоронения при их наличии; заявление ответственного лица за участок захоронения, а в случае отсутствия такового - ближайших родственников умершего человека; копия документа, удостоверяющего личность ответственного лица за участок захоронения либо ближайшего родственника умершего человека и копия свидетельства о смерти (гербового)».
При этом срок рассмотрения документов для выдачи разрешения на проведение работ установлен в пять дней.
По мнению представителей кладбища, Сергей Толстиков не может доказать родство ни с умершим на днях человеком, ни родственные связи своего отчима с покоившимся в могиле человеком. Кроме того, он так и не предоставил необходимые документы для демонтажа памятника на могиле родственника его отчима. «Сейчас они порушат могилу, а потом к нам придут родственники этого покойного и скажут – на каком основании?», - аргументирует свою позицию человек, не пожелавший назваться.
Сергей Толстиков и его юрист считают, что захоронениями на кладбищах Волгограда имеют право заниматься не только специализированное предприятие, но и другие лица и хозяйствующие субъекты. Что касается перечня документов, без которых его не подпускают к могиле, то, по мнению Сергея, у него есть главный документ – гербовое свидетельство о смерти его отчима, которое дает ему право заниматься похоронами близкого человека, без дополнительного доказательства родства с ним, и хоронить его как в новой могиле, так и в месте захоронения родственника. Есть также члены его семьи, которые могут доказать родство умершего отчима с человеком, чьи останки покоятся в могиле, где планируется подзахоронение, которые готовы выступить с соответствующим заявлением.
Юрист Марина Пацкевич, в свою очередь, напомнила, что в настоящее время волгоградское УФАС ведет судебные тяжбы с городскими властями, добиваясь пересмотра действующих правил организации похорон и содержания кладбищ в Волгограде. Ранее в ведомстве озвучивали свою позицию, что данные правила закрепляют монополию специализированного предприятия на рынке похоронных услуг.
Между тем, в связи с инцидентом на Краснооктябрьское кладбище был вызван участковый, который принял написанное Сергеем Толстиковым заявление о воспрепятствовании ему проезда на погост и проведении необходимых для предстоящего захоронения работ. Сергей и его семья, тем не менее, не собираются отступать от задуманного и намерены завтра похоронить своего родственника так, как он завещал.
Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало о безобразном инциденте, который произошел осенью 2019 года на кладбище в Дзержинском районе Волгограда в публикации "Волгоград докатился до кладбищенских войн: проигравший суды похоронный монополист не хочет подвинуться".
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