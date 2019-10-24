



С очередной жалобой на действия похоронного монополиста разбирается сейчас Волгоградское УФАС. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз, «Память», не желающая выпускать из цепких рук подаренные депутатами гордумы привилегии, засветилась в позорном скандале на кладбище в Дзержинском районе. Скромный индивидуальный предприниматель Инесса Антипова, имеющая полное право работать на рынке похоронных услуг, заключив договор на погребение погибшего мужчины, столкнулась с адским «беспределом». Дело было 25 сентября. Как только похоронная процессия вступила на территорию погоста, путь ей преградили решительно настроенные люди, по крепким лбам которых незримо шла бегущая строка с заветным словом «Память». «Сотрудники «Памяти» препятствовали процессу погребения 7 часов! В итоге, родственникам умершего пришлось перезаключить договор с «Памятью», они просто устали биться за свои права. Полиция пыталась пресечь хулиганские выходки сотрудников монополиста – они не предоставляли никаких документов на требования полиции, толкали участкового и чуть не закопали нашего сотрудника в свежую могилу!», - предприниматель до сих пор в шоке от произошедшего. В начале октября Инесса Антипова снова ощутила на себе все особенности конкуренции с «Памятью». Едва шагнув на территорию кладбища в Красноармейском районе, убитые горем клиенты ИП - родственники покойного были вынуждены отбиваться от несокрушимых ребят из «Памяти», которые потребовали перезаключить договор и воспользоваться исключительно их услугами. Лишь после приезда полиции стало возможно начать копать могилу. Под конец похорон, по свидетельству предпринимателя, «хозяева кладбища» пригрозили родне покойного, что с утра пораньше выкопают и выкинут гроб. В своем обращении в Волгоградское УФАС и в полицию , ИП Антипова попросила разобраться с безобразием. «Работники ритуальной службы каждый раз тормозят процесс погребения, заставляют заказчиков возвращать нам гробы и венки, грозят не оформлять похороны, и всячески мешают работе», - отмечает предприниматель. Заявление подкреплено, видео и фото- доказательствами.





ИА «СоцИнформБюро» приводит комментарий руководителя Волгоградского УФАС России Романа Лучникова : «Указанные в заявлении события происходили в конце сентября - начале октября 2019 года, то есть уже после проигранных «Памятью» судебных разбирательств. По данным фактам антимонопольным органом проводятся установленные законом мероприятия, направленные на проверку доводов заявителя и юридическую оценку указанных им обстоятельств».





Роман Лучников, кстати, общаясь с журналистами ИА «Высота 102» не раз подчеркивал, что лишь ратует за здоровую конкуренцию. «Пусть будет «Память», но не только «Память»», - говорит главный антимонопольщик региона.

ИА «Высота 102» ранее сообщало, что после долгих судебных разбирательств ФАС России удалось доказать свою правоту в деле об антиконкурентном сговоре между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память». Только, как свидетельствует печальный опыт предпринимателя Антиповой, в этой специализированной службе никак не хотят смириться с тем, что похоронные услуги на территории Волгограда на конкурентной основе могут оказывать любые хозяйствующие субъекты.

Напомним, в марте 2017 года между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» были заключены дополнительные соглашения о продлении еще на 10 лет срока действия договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и о продлении договора на осуществление погребения граждан. Именно эти действия квалифицированы ФАС России как нарушение статьи 16 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ, устанавливающей, в частности, запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, т.е. фактически запрет на антиконкурентный сговор между ними.

На сегодняшний день, по итогам всех судебных тяжб, дополнительные соглашения между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» признаны недействительными. То есть, мэрия обязана в ближайшее время сделать шаги, чтобы вопросы волгоградского рынка похоронных услуг были урегулированы в правовом поле. Это означало бы конец «особым отношениям» с «Памятью».



