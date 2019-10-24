Общество

Волгоград докатился до кладбищенских войн: проигравший суды похоронный монополист не хочет подвинуться

Общество 24.10.2019 18:02
1374 7
24.10.2019 18:02


С очередной жалобой на действия похоронного монополиста разбирается сейчас  Волгоградское УФАС. Как сообщает  ИА «Высота 102», на этот раз, «Память», не желающая выпускать из цепких рук подаренные депутатами гордумы привилегии, засветилась в позорном скандале на кладбище в Дзержинском районе. Скромный индивидуальный предприниматель Инесса Антипова, имеющая полное право работать на рынке похоронных услуг, заключив договор на погребение погибшего мужчины, столкнулась с адским «беспределом». Дело было 25 сентября. Как только похоронная процессия вступила на территорию погоста, путь ей преградили решительно настроенные люди, по крепким лбам которых незримо шла бегущая строка с заветным словом «Память». «Сотрудники «Памяти» препятствовали процессу погребения 7 часов! В итоге, родственникам умершего пришлось перезаключить договор с «Памятью», они просто  устали биться за свои права. Полиция пыталась пресечь хулиганские выходки сотрудников монополиста – они не предоставляли никаких документов на требования полиции, толкали участкового и чуть не закопали нашего сотрудника в свежую могилу!», - предприниматель до сих пор в шоке от произошедшего. В начале октября Инесса Антипова снова ощутила на себе все особенности конкуренции с «Памятью». Едва шагнув на территорию кладбища в Красноармейском районе, убитые горем клиенты ИП - родственники покойного были вынуждены отбиваться от несокрушимых ребят из «Памяти», которые потребовали перезаключить договор и воспользоваться исключительно их услугами. Лишь после приезда полиции стало возможно начать копать могилу. Под конец  похорон, по свидетельству предпринимателя, «хозяева кладбища» пригрозили родне покойного, что с утра пораньше выкопают и выкинут гроб.  В своем обращении в Волгоградское УФАС  и в полицию , ИП Антипова попросила разобраться с безобразием. «Работники ритуальной службы каждый раз тормозят процесс погребения, заставляют заказчиков возвращать нам гробы и венки, грозят не оформлять похороны, и всячески мешают работе», - отмечает предприниматель. Заявление подкреплено, видео и фото- доказательствами.

 ИА «СоцИнформБюро» приводит комментарий руководителя Волгоградского УФАС  России Романа Лучникова : «Указанные в заявлении события происходили в конце сентября - начале октября 2019 года, то есть уже после проигранных «Памятью» судебных разбирательств. По данным фактам антимонопольным органом проводятся установленные законом мероприятия, направленные на проверку доводов заявителя и юридическую оценку указанных им обстоятельств». 

Роман Лучников, кстати, общаясь с журналистами ИА «Высота 102» не раз подчеркивал, что лишь ратует за здоровую конкуренцию. «Пусть будет «Память», но не только «Память»», - говорит главный антимонопольщик региона.
ИА «Высота 102» ранее сообщало, что после долгих судебных разбирательств ФАС России удалось доказать свою правоту в деле об антиконкурентном сговоре между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память». Только, как свидетельствует печальный опыт предпринимателя Антиповой, в этой специализированной службе никак не хотят смириться с тем, что  похоронные услуги на территории Волгограда на конкурентной основе могут оказывать любые хозяйствующие субъекты.
Напомним, в марте 2017 года между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» были заключены дополнительные соглашения о продлении еще на 10 лет срока действия договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и о продлении договора на осуществление погребения граждан. Именно эти действия квалифицированы ФАС России как нарушение статьи 16 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ, устанавливающей, в частности, запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, т.е. фактически запрет на антиконкурентный сговор между ними.
На сегодняшний день, по итогам всех судебных тяжб, дополнительные соглашения между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» признаны недействительными. То есть, мэрия обязана в ближайшее время сделать шаги, чтобы вопросы волгоградского рынка похоронных услуг были урегулированы в правовом поле. Это означало бы конец «особым отношениям»  с «Памятью».


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Фантазии главы Краснослободска Волгоградской области при увольнении заместителя не оценили в суде
20.10.2019 21:02
44261 121
«Сформулируйте яснее»: волгоградец озадачил суд иском на 600 триллионов рублей
30.09.2019 15:34
32824 10
«Заходите!»: Дмитрий Медведев пообещал губернатору Волгоградской области поддержку в реализации проекта мечты
09.10.2019 13:58
30284 40
Общество
24.10.2019 16:24
Общество 24.10.2019 16:24
574 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2019 14:53
Общество 24.10.2019 14:53
2811 1 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2019 13:52
Общество 24.10.2019 13:52
3192 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2019 13:38
Общество 24.10.2019 13:38
493 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2019 11:40
Общество 24.10.2019 11:40
6897 3 Обсудить

0
Далее
Общество
24.10.2019 07:22
Общество 24.10.2019 07:22
11195 26 Обсудить

0
Далее
Общество
23.10.2019 20:02
Общество 23.10.2019 20:02
3440 9 Обсудить

0
Далее
Общество
23.10.2019 16:20
Общество 23.10.2019 16:20
503 0 Обсудить

0
Далее
Общество
23.10.2019 12:17
Общество 23.10.2019 12:17
1364 16 Обсудить

0
Далее
Общество
23.10.2019 10:02
Общество 23.10.2019 10:02
21065 41 Обсудить

0
Далее
Общество
23.10.2019 08:17
Общество 23.10.2019 08:17
1867 6 Обсудить

0
Далее
Общество
23.10.2019 07:06
Общество 23.10.2019 07:06
20848 19 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2019 20:25
Общество 22.10.2019 20:25
6678 6 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2019 17:37
Общество 22.10.2019 17:37
20402 20 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2019 17:29
Общество 22.10.2019 17:29
3400 16 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:02
Волгоград докатился до кладбищенских войн: проигравший суды похоронный монополист не хочет подвинуться Смотреть фотографии
17:51
В Волгограде командир роты угодил под суд за "большую стирку"Смотреть фотографии
17:29
Губернатор Волгоградской области оставил «в строю» своих замов по промышленности и АПКСмотреть фотографии
17:17
МВД РФ: «Антон 2131» из Волгограда подозревается в хищении персональных данных клиентов банков Смотреть фотографии
16:36
Волгоградский «КАУСТИК» открыл турникеты для выпускников профильных учебных заведенийСмотреть фотографии
16:24
В Волгограде облздрав заставили выдать лекарства инвалиду-сердечникуСмотреть фотографии
15:19
Жуткое ДТП под Волгоградом : лоб в лоб столкнулись две легковушкиСмотреть фотографии
15:05
Вода от дождевых паводков идет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:53
Автоцентр в Волгограде уличили в хитростях с рекламой кредитовСмотреть фотографии
14:09
Долги по зарплате в Волгоградской области "испугались" министра трудаСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде дам-лжериэлторов осудили за мошенничество на 39 миллионовСмотреть фотографии
13:38
Триллион рублей за два года: от нового замгубернатора ждут подъема экономики Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
В Волгоградской области заблудившегося грибника нашли полицейские с собакамиСмотреть фотографии
12:41
Волгоградский суд остался непреклонен к несостоявшимся "революционерам"Смотреть фотографии
12:23
Житель Волгограда ответит за ложь о сломанном полицейскими пальцеСмотреть фотографии
12:20
Суд разрешил уголовное преследование полицейского по делу о крушении катамарана в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде приговор осужденному на 9 лет колонии общественнику Гольдеру обжалованСмотреть фотографии
10:52
Волгоградских предпринимателей научат управлять проектами по гибким методологиямСмотреть фотографии
10:12
Волгоградский алюминиевый завод возобновил экскурсии для школьников в рамках профориентационной программы предприятияСмотреть фотографии
08:51
В Волгоградской области почти 60 тысяч человек в поисках работыСмотреть фотографии
07:22
В Волгограде фасад «заброшенного» ЦУМа облагородят за 10 млн рублейСмотреть фотографии
20:53
Футбольная среда в Волгограде: "Ротор" обыграл "Луч" из ВладивостокаСмотреть фотографии
20:02
В центре Волгограда хвойники из Александровского сквера получили новую пропискуСмотреть фотографии
17:31
Три человека погибли в лобовом ДТП на «смертельной» трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:20
Под Волгоградом спешивший водитель протаранил автомобиль ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Врачи спасают жизнь экс-мэра Волжского после аварии с двумя жертвамиСмотреть фотографии
14:22
Смотреть коллекцию Wink и получить интернет в подарокСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области в ДТП с участием экс-мэра Волжского погибли два человека Смотреть фотографии
13:41
Операторы электронных площадок — за сохранение конкуренцииСмотреть фотографии
13:38
Губернатор Волгоградской области озадачил «правую руку» делом на 200 миллиардовСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 