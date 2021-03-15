В Волгограде вынесли приговор убийце-расчленителю из Ростова-на-Дону

Расследования 15.03.2021 14:18
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15.03.2021 14:18
К 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 29-летний житель Ростова-на-Дону за убийство и расчленение своего приятеля в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение сегодня вынес Кировский районный суд Волгограда.
Согласно материалам дела, подсудимый совершил убийство своего приятеля в июле 2020 года в съемной квартире. Они вместе приехали из Ростова-на-Дону в Волгоград. В процессе употребления алкоголя между мужчинами произошел конфликт. Фигурант уголовного дела нанес товарищу несколько ударов кулаками и сиденьем от деревянного табурета по голове, а затем – ножом в область шеи и головы. После совершения убийства мужчина расчленил труп и части тела в полиэтиленовых пакетах спрятал на ближайшем пустыре.
Останки 18 июля обнаружили случайные прохожие. По факту убийства человека было возбуждено уголовное дело. Полицейские выяснили, что погибший вел криминальный образ жизни, и на протяжении последних лет скрывался от правосудия и родственников, проживая по поддельным документам. В ходе расследования был изучен круг общения убитого, опрошены десятки возможных свидетелей и очевидцев, в том числе продавцы магазинов, где злоумышленник мог бы приобрести пакеты и скотч, в которые были упакованы останки. Так, продавец одной торговых точек вспомнила покупателя, приобретавшего сразу большое количество упаковочной ленты. Далее сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение предполагаемого убийцы.
После совершения убийства мужчина скрылся за пределы региона и был задержан сотрудниками полиции на территории Ростовской области.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Кировскому району СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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