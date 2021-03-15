Здравоохранение

Самолечением не занимались: как коронавирус убил семерых жителей Волгоградской области

Здравоохранение 15.03.2021 13:12
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15.03.2021 13:12


Смерть 7 человек от коронавирусной инфекции подтверждена за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, только в двух случаях заразившиеся вирусом занимались самолечением - это 52-летняя жительница Жирновского района и 61-летний мужчина из Руднянского. Остальные вовремя обратились за медицинской помощью, лечились амбулаторно. Однако положительной динамики не наблюдалось. С подтвержденным COVID-19 и развившейся двухсторонней пневмонией их госпитализировали, но вылечить не смогли.
От этой инфекции скончались двое мужчин из Волжского 47 и 69 лет, 39-летняя жительница Камышина, 63-летняя женщина из Палласовского района, 47-летний мужчина из Новониколаевского района.
Отметим, что суточная заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться. Выявлено 133 новых случая заражения. Завершили лечение в стационарах 124 пациента.
Всего в Волгоградской области выявлено 51,6 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 869 человек скончались.

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