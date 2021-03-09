Пристав в Волгоградской области ради показателей "простила" должникам четверть миллиона рублей





Бывшему судебному приставу-исполнителю в Волгоградской области грозит два года колонии за служебный подлог при окончании исполнительных производств. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Сотрудница Михайловского РО ССП России по региону, по версии следствия, для улучшения статистики и показателей закрывала дела должников, даже не выезжая к ним. Так, с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года с целью улучшения показателей она вносила заведомо ложные сведения в материалы исполнительных производств об отсутствии у должников имущества. Впоследствии на основании фиктивных данных пристав-исполнитель выносила незаконные постановления об окончании исполнительных производств. Так она окончила шесть исполнительных производств на общую сумму более 250 тысяч рублей. Вину бывший пристав не признает.

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области при содействии службы собственной безопасности УФССП России по региону. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.



