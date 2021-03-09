Экс-мэр Волжского пытается избежать колонии за смертельное ДТП

Расследования 09.03.2021 11:39
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09.03.2021 11:39
Экс-мэр Волжского Марина Афанасьева обжаловала приговор, вынесенный Быковским районным судом за ДТП, в котором погибли две ее подруги. Как рассказала ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, Марина Афанасьева просит заменить назначенное ей наказание на другое, не связанное с лишением свободы. Кроме того, этого же собирается добиваться и защитник осужденной. Адвокат подал ходатайство в Быковский районный суд на восстановление сроков для обжалования приговора. Заседание по этому вопросу состоится 15 марта.
Напомним, 1 марта Быковский районный суд приговорил Марину Афанасьеву к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд удовлетворил иск одной из потерпевших сторон в размере 800 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. Кроме того, бывший мэр Волжского лишена прав управления транспортными средствами на два года. Марина Афанасьева признала свою вину и на суде просила не лишать ее свободы. Прокурор при этом настаивал на четырех годах лишения свободы в колонии-поселении.
Страшное ДТП, в котором погибли две женщины, произошло 23 октября 2019 года на трассе трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград". Автомобиль "Фольксваген Тигуан", за рулем которого находилась бывшая чиновница, вылетел на встречную полосу и опрокинулся в кювет. От полученных травм скончались 66-летняя директор ресторана "Дубрава" Любовь Федорова и 64-летняя Елена Лавренова, работавшая уборщицей в управлении образования Волжского, с которыми Марина Афанасьева ехала за грибами. Афанасьева получила травмы и была госпитализирована.
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