Происшествия

Двое мертвых подростков обнаружены в гараже на севере Волгограда

Происшествия 09.03.2021 08:46
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09.03.2021 08:46


Трупы двоих 16-летних подростков обнаружены сегодня в металлическом гараже на севере Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на экстренные службы, по предварительным данным, находившиеся в машине школьники отравились выхлопными газами. Трагедия произошла около 2 часов ночи в Тракторозаводском районе.
Известно, что оба ребенка проживали в этом же районе. Один из них учился в 9-ом классе школы №99 и состоял на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Второй - 10-классник школы №86, он на учете в ОПДН не состоял.

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