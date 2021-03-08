Здравоохранение

Еще семь жизней унес COVID-19 в Волгоградской области

Здравоохранение 08.03.2021 12:30
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08.03.2021 12:30


Смерть 7 жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции подвержена за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, всего от этого вируса в регионе скончались 826 человек.
Новые случаи заражения выявлены у 148 человек. Отметим, что снижение в регионе ежесуточных подтвержденных случаев COVID-19 наблюдается с 1 марта. Выздоровели 139 жителей.
Всего в Волгоградской области коронавирус был выявлен у 50,7 тысячи человек. 

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