Еще семь жизней унес COVID-19 в Волгоградской области

Здравоохранение 08.03.2021 12:30
0
08.03.2021 12:30
Смерть 7 жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции подвержена за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, всего от этого вируса в регионе скончались 826 человек.
Новые случаи заражения выявлены у 148 человек. Отметим, что снижение в регионе ежесуточных подтвержденных случаев COVID-19 наблюдается с 1 марта. Выздоровели 139 жителей.
Всего в Волгоградской области коронавирус был выявлен у 50,7 тысячи человек.
Реклама
Бесплатный транспорт для пожилых пустили к пунктам вакцинации в Волгоградской области08.03.2021 17:33
Здравоохранение 08.03.2021 17:33
Не верил, что все серьезно: 35-летнего волгоградца убил коронавирус08.03.2021 15:19
Здравоохранение 08.03.2021 15:19
Хотели оперировать, но нашли ковид: 57-летняя волгоградка умерла в больнице06.03.2021 14:48
Здравоохранение 06.03.2021 14:48
Коронавирус снижает активность в Волгоградской области05.03.2021 12:53
Здравоохранение 05.03.2021 12:53
Филиал ООО «Капитал МС» продолжает пилотный проект по вовлечению частных клиник в оказание услуг волгоградцам в возрасте 65 лет и старше05.03.2021 09:31
Здравоохранение 05.03.2021 09:31
800 человек скончались от коронавируса в Волгоградской области04.03.2021 13:07
Здравоохранение 04.03.2021 13:07
Волгоградская область получила новую партию вакцины «Спутник V»04.03.2021 11:13
Здравоохранение 04.03.2021 11:13
В Волгоградской области пропало лекарство от рака04.03.2021 07:59
Здравоохранение 04.03.2021 07:59
"Она была первой на очереди в реанимацию": как волгоградка с гипертонией пережила COVID-1902.03.2021 20:45
Здравоохранение 02.03.2021 20:45
В Волгоградской области от коронавируса умер 34-летний пациент02.03.2021 17:09
Здравоохранение 02.03.2021 17:09
В Волгоградской области ищут «британский» штамм коронавируса02.03.2021 14:27
Здравоохранение 02.03.2021 14:27
Волгоградский облздрав пояснил ситуацию с нехваткой вакцин от COVID-1902.03.2021 14:06
Здравоохранение 02.03.2021 14:06
Более 1000 сотрудников ПривЖД сделали прививку от COVID-1902.03.2021 11:50
Здравоохранение 02.03.2021 11:50
Шесть пенсионеров скончались за сутки от COVID-19 в Волгоградской области01.03.2021 17:07
Здравоохранение 01.03.2021 17:07
В Волгоградской области третий день подряд от COVID-19 умирают по семь человек28.02.2021 12:33
Здравоохранение 28.02.2021 12:33
Реклама