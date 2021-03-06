Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Химки»





«Ротор» и подмосковные «Химки» завершили сегодняшний матч 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:0. Как сообщает ИА «Высота 102», игра состоялась на стадионе «Волгоград Арена».

Футболисты сине-голубых атаковали часто, были и острые моменты. Однако первый тайм футболисты провели без голов. Во втором тайме атакующие моменты были у обеих команд, но ситуацию переломить никому не удалось. Добавочные 4 минуты также ничего не решили.

Сейчас в турнирной таблице «Ротор» занимает 13-е место, набрав 18 очков. «Химки» с 29 очками находятся на десятом месте.

Следующий матч волгоградская команда сыграет 13 марта с екатеринбургским «Уралом».



