Политика 05.03.2021 16:50
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05.03.2021 16:50
Губернатор Волгоградской области назвал мужественным поступком заявление депутата Госдумы Нины Черняевой. Сегодня на встрече Андрея Бочарова с областным Союзом женщин, посвященном предстоящему 8 марта, парламентарий попросила не рассматривать ее кандидатуру на предстоящих выборах в российский парламент. Законодатель, по ее словам, намерена сосредоточиться на общественной работе в регионе.
Глава региона поблагодарил Нину Алексеевну «за серьезную работу». Бочаров отметил, что она совершила мужественный поступок, выступив публично, а не в кулуарах. «Зная ее характер, она по-другому поступить не могла. Интересный подход», - добавил руководитель области.
В заключение губернатор заверил Черняеву в том, что ее опыт профессионализм, человеческое отношение к делу обязательно будут востребованы в Волгоградской области. Детальнее эти вопросы, по словам Андрея Бочарова, он обсудит при личной встрече с нынешним депутатом.
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