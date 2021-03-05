Происшествия 05.03.2021 08:59
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05.03.2021 08:59
Автомобиль и два мотоцикла сгорели в поселке Красноярский Чернышковского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, огонь вспыхнул в деревянном гараже и вскоре перекинулся на рядом стоящую хозпостройку. Никто не пострадал, но имущество спасти не удалось. Пламя уничтожило "Жигули" шестой модели и два мотоцикла "Ява".
Предположительно, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
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