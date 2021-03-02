В Волгоградской области от коронавируса умер 34-летний пациент





От коронавируса в Волгоградской области умерли еще семь человек, среди них двое молодых мужчин в возрасте 41 и 34 лет. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе региона, 34-летний мужчина проживал в Волжском. Почувствовав первые признаки недомогания он сразу обратился к врачу, его госпитализировали с двухсторонней ковидной пневмонией в инфекционный стационар. Однако спасти мужчину не смогли. У него было хроническое заболевание эндокринной системы. 41-летний мужчина из Волгограда также вовремя обратился за медицинской помощью, но помочь врачи не смогли.

В числе погибших от нового вируса 62-летний житель Волгограда, 80-летний житель Волжского, 82-летний житель Михайловки, 78-летний мужчина из Фроловского района и 60-летний житель Иловлинского района.

В списках погибших сегодня 787 жителей региона. За сутки вылечились от ковида 181 человек, а заболели 177.



