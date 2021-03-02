Волгоградские единороссы задумались о выходе кандидатов в офлайн

Политика 02.03.2021 11:10
0
02.03.2021 11:10
Волгоградские единороссы определяются с форматом проведения праймериз. Накануне руководство партии власти заявило о том, что процедура в этом году пройдет по открытой первой модели, предполагающей участие в ней всех желающих избирателей. При этом само голосование пройдет в онлайн-режиме с 24 по 30 мая. Но есть важный нюанс – регионы имеют право направить в федеральный оргкомитет заявку на переход в офлайн. В таком случае голосование состоится только 30 мая.
В реготделении «ЕР» идут активные консультации на данный счет. «Изучаем Положение о предварительном голосовании, утвержденное руководством партии. В документе указано, что определиться с форматом необходимо не позднее, чем за 65 дней до 30 мая. То есть, время у нас еще есть», - пояснил ИА "Высота 102" один из членов президиума регионального политсовета «Единой России». Ожидается, что оргкомитет по проведению праймериз в Волгоградской области будет сформирован уже в ближайшие дни.
Регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования начнется с середины марта. Анкеты будут приниматься до 29 апреля. Окончательный список кандидатов будет сформирован на съезде партии, проведение которого запланировано на первую половину июня. В руководстве партии ожидают, что состав кандидатов может обновиться на половину.
Реклама
Калашников не берет в партию автоматом: волгоградских патриотов и прилепинцев попросили определиться01.03.2021 15:56
Политика 01.03.2021 15:56
Губернатор Волгоградской области переведет чиновников на срочную службу26.02.2021 16:31
Политика 26.02.2021 16:31
Председатель комитета администрации Волгоградской области уступил должность блондинке26.02.2021 08:53
Политика 26.02.2021 08:53
В Волгограде ждут заместителя генпрокурора России Андрея Кикотя25.02.2021 15:29
Политика 25.02.2021 15:29
После скандала чиновник «десантировался» с кресла замглавы района в Волгограде18.02.2021 15:33
Политика 18.02.2021 15:33
Чиновников Волгоградской области обязали декларировать криптовалюту05.02.2021 13:26
Политика 05.02.2021 13:26
Члена Волгоградского избиркома отправляют на «Сириус»03.02.2021 12:38
Политика 03.02.2021 12:38
В Волгоград прибыл министр энергетики РФ Николай Шульгинов29.01.2021 11:37
Политика 29.01.2021 11:37
Депутата-пенсионера обеспечат зарплатой в Волгоградской облдуме28.01.2021 11:03
Политика 28.01.2021 11:03
«А прилепится?»: «Справедливой России» в Волгоградской области подкинули чужих партийцев27.01.2021 19:35
Политика 27.01.2021 19:35
Кадровые требования к кандидатам в Госдуму озвучил главный единоросс Волгоградской области21.01.2021 18:16
Политика 21.01.2021 18:16
От новых руководителей в администрации Волгоградской области попросили креатива21.01.2021 13:40
Политика 21.01.2021 13:40
Волгоградский журналист о Навальном: «Это политический вирус западной буржуазии»18.01.2021 19:14
Политика 18.01.2021 19:14
Двоих замгубернатора Волгоградской области освободили от балласта15.01.2021 16:29
Политика 15.01.2021 16:29
Строитель и борец с коррупцией возглавили два комитета в администрации Волгоградской области15.01.2021 15:49
Политика 15.01.2021 15:49
Реклама