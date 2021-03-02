Волгоградские единороссы задумались о выходе кандидатов в офлайн





Волгоградские единороссы определяются с форматом проведения праймериз. Накануне руководство партии власти заявило о том, что процедура в этом году пройдет по открытой первой модели, предполагающей участие в ней всех желающих избирателей. При этом само голосование пройдет в онлайн-режиме с 24 по 30 мая. Но есть важный нюанс – регионы имеют право направить в федеральный оргкомитет заявку на переход в офлайн. В таком случае голосование состоится только 30 мая.

В реготделении «ЕР» идут активные консультации на данный счет. «Изучаем Положение о предварительном голосовании, утвержденное руководством партии. В документе указано, что определиться с форматом необходимо не позднее, чем за 65 дней до 30 мая. То есть, время у нас еще есть», - пояснил ИА "Высота 102" один из членов президиума регионального политсовета «Единой России». Ожидается, что оргкомитет по проведению праймериз в Волгоградской области будет сформирован уже в ближайшие дни.

Регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования начнется с середины марта. Анкеты будут приниматься до 29 апреля. Окончательный список кандидатов будет сформирован на съезде партии, проведение которого запланировано на первую половину июня. В руководстве партии ожидают, что состав кандидатов может обновиться на половину.



