Лобовое ДТП чудом обошлось без жертв в Волгоградской области





Два автомобиля столкнулись на автодороге «Камышин – Петров-Вал», пострадал один человек, сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД.

По предварительной информации, 33-летний водитель «ВАЗ-211540», двигаясь со стороны Камышина в Петров-Вал, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Датсун Он-До» под управлением 51-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» с травмами был доставлен в медицинское учреждение.



