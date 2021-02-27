Лобовое ДТП чудом обошлось без жертв в Волгоградской области

Происшествия 27.02.2021 10:24
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27.02.2021 10:24
Два автомобиля столкнулись на автодороге «Камышин – Петров-Вал», пострадал один человек, сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД.
По предварительной информации, 33-летний водитель «ВАЗ-211540», двигаясь со стороны Камышина в Петров-Вал, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Датсун Он-До» под управлением 51-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» с травмами был доставлен в медицинское учреждение.
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