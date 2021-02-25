В Волгограде ждут заместителя генпрокурора России Андрея Кикотя

Политика 25.02.2021 15:29
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25.02.2021 15:29
Завтра, 26 февраля, Волгоград с рабочим визитом посетит заместитель генерального прокурора РФ. Андрей Кикоть примет участие в заседании коллегии прокуратуры Волгоградской области, посвященной итогам ее работы в 2020 году, сообщает ИА «Высота 102».
Также в планах у заместителя генпрокурора встреча с губернатором Волгоградской области. В частности, Андрей Кикоть и Андрей Бочаров обсудят комплекс реализуемых в регионе мер по достройке проблемных жилых объектов, количество которых за последние несколько лет удалось заметно снизить. За 2014-2020 годы в Волгоградской области при содействии региональных властей, правоохранительных и надзорных органов было введено в эксплуатацию 86 долгостроев.
Также в ходе поездки в Волгоград Андрей Кикоть даст оценку ситуации с погашением долгов по зарплате. Напомним, в 2017 году на оперативном совещании в областном центре под председательством замгенпрокурора задержали конкурсного управляющего предприятия, который подозревался в невыплате жалования работникам. О возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица завода базальтовой теплоизоляции, который находился в стали банкротства, было заявлено в ходе заседания. После чего следователь вывел управляющего из зала и отправил на допрос.
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