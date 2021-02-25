Уложились в 12 томов: завершено расследование убийства иностранного студента в Волгограде

Расследования 25.02.2021 09:35
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25.02.2021 09:35
Завершено расследование убийства 17-летнего иностранного студента первого курса ВолгГМУ Тимура Гаврилова, совершенное летом прошлого года в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, 22-летний фигурант уголовного дела Виталий Васильев обвиняется по трем статьям УК РФ - убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти; незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору; незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ.
По данным следствия, вечером 12 июня прошлого года Васильев, испытывая неприязнь, ненависть и нетерпимость к лицам определенной национальности, увидел несовершеннолетнего студента медицинского вуза, уроженца Азербайджана. Он напал на парня в безлюдном месте и причинил ему более 20 ножевых ранений в различные части тела. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Ровно неделя понадобилась следственно-оперативной группе, в которую вошли следователи и следователи-криминалисты областного управления СКР, а также оперативные сотрудники регионального Главка МВД и УФСБ России по Волгоградской области, чтобы установить все обстоятельства убийства несовершеннолетнего и задержать подозреваемого. Существенную помощь в этом оказали специально прибывшие в наш регион следователи-криминалисты Главного управления криминалистики центрального аппарата Следственного комитета России. Злоумышленник был задержан 21 июня 2020 года в городе Смоленске – в этот момент на автомобиле такси он пытался покинуть территорию России.
В ходе расследования удалось установить, что обвиняемый приобрел почти два десятка холостых патронов, а также охолощенное оружие – карабин под патрон светозвукового действия, который впоследствии переделал под стрельбу боевыми патронами. Свой арсенал он хранил в гараже своего двоюродного брата, которого не только поставил в известность об этом, но и взял с родственника слово, что тот, при необходимости, предпримет меры к его сокрытию и сохранности. После совершения убийства студента, злоумышленник потребовал от брата, чтобы он вывез из гаража оружие и взрывчатые вещества и спрятал на пустыре, закопав их в специально приготовленной для этого яме. Позднее тайник был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов.
Брат Васильева, полностью признавший свою вину в содеянном и заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, осенью прошлого года осужден по ст.316 УК РФ (укрывательство преступления). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Обвиняемый, ознакомившись с 12 томами доказательственной базы, заявил ходатайство о дополнительном допросе, в ходе которого полностью признал свою вину в содеянном. В ближайшее время материалы следствия с обвинительным заключением будут направлены в прокуратуру Волгоградской области.
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