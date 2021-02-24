Полицейские установили и задержали студента, станцевавшего на Мамаевом кургане. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Установлено, что видеоролик снял 20-летний житель Городищенского района – студент Волгоградского института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации".

Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков на свой интернет-канал. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Известно, что полуголый танцор по имени Кирилл Ежов снимал видео на главной высоте России для TikTok. После скандала в СМИ молодой человек удалил тот ролик и накануне записал новый со словами извинения. Свой поступок он назвал ужасным и пообещал подписчикам, что такое больше не повторится.

Фото: скриншот с TikTok.