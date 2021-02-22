После съезда партии волгоградские справороссы готовятся к мезальянсу





Сегодня Сергей Миронов избран председателем обновленной партии, получившей название "Справедливая Россия — За правду". За его кандидатуру единогласно проголосовали 200 делегатов съезда, который прошел в Москве, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральные СМИ. Уставом партии определено, что ее лидер избирается на 2,5 года. Теперь политическая сила Миронова официально слилась с "Патриотами России" и "За правду". Оба ее бывших руководителя - Геннадий Семигин и Захар Прилепин - стали сопредседателями партийного босса.

Как стало известно информагентству в реготделении "СР", в ближайшие дни справороссы официально призовут местных представителей "Патриотов России" и партии "За правду" примкнуть к их рядам. Ожидать на фоне последних событий в ближайшее время каких-то заметных кадровых изменений в жизни волгоградских справороссов, по всей видимости. не стоит. Предполагается, что должна быть введена должность заместителя руководителя реготделения, которую теоретически может возглавить главный "патриот" региона 68-летний полковник запаса Сергей Михайлов. Однако подобные решения утверждаются на региональной конференции, ближайшая из которых запланирована только на июнь. О смене лидера регионального лидера партии также речи не идет - в январе президиум Центрального совета "Справедливой России" продлил на два года полномочия Дмитрия Калашникова.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, у присоединенных к "Справедливой России" заправдинцев и патриотов в регионе "приданое" небогатое . На счету партий в Волгоградской области ни одной победы на выборах. Официально в партии Прилепина на территории субъекта страны состоят 70 человек, в реготделении "Патриотов России" числится 1600 граждан. Справороссов в регионе на сегодняшний день - 5000 человек.



