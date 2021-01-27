Политика

«А прилепится?»: «Справедливой России» в Волгоградской области подкинули чужих партийцев

Политика 27.01.2021 19:35
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27.01.2021 19:35


Волгоградское реготделение «Справедливой России» готовится к кадровому расширению. Новоиспеченными справороссами, которых в регионе около 5000, могут стать местные представители партий «За правду» и «Патриотов России», которые соединились с политической силой Сергея Миронова. ИА «Высота 102» стало известно, что из себя представляют данные объединения в регионе – по крайней мере, де-юре.
Как выяснилось, в областных представительствах обеих партий числятся настоящие люди – с именами, фамилиями и годами рождений.  К примеру, заправдинцев в Волгоградской области зарегистрировано целых 70 человек. О деятельности местных последователей Захара Прилепина, которые создали реготделение в апреле прошлого года, в открытом доступе сведения скудные: в местных выборах они принять участия еще не успели, в избирательные комиссии, соответственно, их тоже пока не включали. В регионе существует некое движение с названием, одноименным партии, в котором состоят порядка 300 человек.
На фоне прилепинцев реготделение «патриотов» выглядит поживее. И местных членов партии Геннадия Семигина здесь порядка 1600, и местных отделений создано целых 20 штук. А в территориальных избиркомах числится аж 27 партийцев. 
В электоральном багаже «Патриотов России» в Волгоградской области – две избирательные кампании. В 2014 году они выдвинули порядка 40 кандидатов в депутаты областной думы, в 2016-ом довели до выборов еще четырех претендентов на кресла в Госдуме. Ни один представитель данной организации, как известно, мандат не получил. 
Последующие в регионе выборы «патриоты» и вовсе проигнорировали. В 2018-ом, напомним, сформировался очередной созыв Волгоградской городской думы, спустя год избрался новый состав регпарламента. «За правду» ни в законодательном, ни в представительном собраниях по понятным причинам никто не боролся – новая российская партия национал-патриотического толка родилась только в конце 2019-го.
Какие карьерные перспективы открываются перед лидерами обоих реготделений партии – пока не ясно. Но уже очевидно, что первым лицом «Справедливой России» ни один из них не станет. Накануне в Москве на заседании президиума Центрального совета партии продлили полномочия нынешнего лидера «СР» в регионе – депутата облдумы Дмитрия Калашникова.
Итак, что известно о региональных партийных боссах примкнувших к справороссам политических сил.

Главным прилепинцем Волгоградской области является 40-летний Денис Прудовский, сотрудник отдела маркетинга ООО «Волготехснаб». У обладателя диплома Волгоградского института экономики, социологии и права есть опыт выдвижения в депутаты. По иронии судьбы, не иначе, два года назад он, будучи на тот момент начальником отдела маркетинга в ГУП «Волгофарм», неудачно баллотировался в областную думу от «Справедливой России». В далеком 2008-ом тогда еще временно неработающий Прудовский имел честь быть зарегистрированным кандидатом в депутаты Волгоградской гордумы.

«Патриотами России» в Волгоградской области рулит 68-летний полковник запаса Сергей Михайлов. Он закончил Ставропольское военное авиационное училище летчиков и штурманов войск ПВО, а затем Военно-политическую академию имени Ленина. 24 года отдал вооруженным силам страны, дослужившись до начальника политотдела дивизии ПВО. Награжден орденом «Красная звезда» и медалью «За боевые заслуги». Был депутатом первых двух созывов Волгоградской городской думы.
В каком составе соединятся с эсерами «патриоты» и заправдинцы в Волгоградской области, и получат ли какие-то статусы региональные начальники поглощенных партий – станет известно в самое ближайшее время.
Фото Прудовского: vk.com
Фото Михайлова: сайт Волгоградской гордумы.

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