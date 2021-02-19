Расследования

Главный пристав Волгоградской области размечтался о домашнем аресте

Расследования 19.02.2021 17:01
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19.02.2021 17:01


Изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест попросил адвокат главного судебного пристава Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, облсуд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Владимир Евстигнеев остается в СИЗО как минимум до 11 марта.
Под стражу руководителя УФССП по Волгоградской области взяли 3 февраля. Ранее суд установил в отношении Евстигнеева меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему нельзя было звонить кому-либо, кроме экстренных служб. Однако фигурант дела данное правило нарушил, поэтому был помещен в следственный изолятор.
Евстигнеева обвиняют в получении через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг. Главный пристав региона, по версии следствия, провернул аферу с покупкой элитной иномарки, выставленной на торги за долги прежнего владельца. Посредником в реализации преступной схемы, как полагают следователи, выступал руководитель территориального управления Росимущества Юрий Ефимов, в отношении которого также возбуждено уголовное дело. 

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