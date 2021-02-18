После скандала чиновник «десантировался» с кресла замглавы района в Волгограде

Политика 18.02.2021 15:33
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18.02.2021 15:33
Сегодня после опубликования ИА «Высота 102» видео из здания ГДЮЦа уволен замглавы администрации Центрального района. О том, что Андрей Андриевский написал заявление об уходе по собственному желанию, написали местные телеграм-каналы. В мэрии эти сведения ИА «Высота 102» официально подтвердили.
Напомним, замглавы администрации Центрального района Андрей Андриевский стал зачинщиком конфликта с жителями, которых власти пригласили на встречу по теме счетов за отопление. Чиновник, который называл себя ветераном воздушно-десантных войск, грубо общался с гражданами, которые, по его мнению, пришли устроить «спектакль». Также он
выражал претензии к журналистам, которые снимали его на видеокамеру.
Публикация видео, в котором чиновник Андриевский оказался в главной роли, вызвала также многочисленные негативные отклики читателей «Высоты 102», которые назвали позорными такое поведение представителя власти.
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