Происшествия 17.02.2021 08:42
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17.02.2021 08:42
Сегодня в 03.24 поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме по улице 51-ой Гвардейской дивизии. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, трое человек пострадали. Источник огня находился в однокомнатной квартире. В зале размером 20 квадратных метров горели домашние вещи на площади 5 квадратов. В 03.38 силами пожарно-спасательной части №15 возгорание было ликвидировано.
Как стало известно информагентству от источника в медслужбах, с ожогами госпитализирован 42-летний мужчина, отравление продуктами горения также получили еще двое человек - мужчина и женщина. Пожар в Жилгородке произошел в доме №21 по улице 51-ой Гвардейской.
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