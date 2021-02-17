



Сегодня в 03.24 поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме по улице 51-ой Гвардейской дивизии. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, трое человек пострадали. Источник огня находился в однокомнатной квартире. В зале размером 20 квадратных метров горели домашние вещи на площади 5 квадратов. В 03.38 силами пожарно-спасательной части №15 возгорание было ликвидировано.

Как стало известно информагентству от источника в медслужбах, с ожогами госпитализирован 42-летний мужчина, отравление продуктами горения также получили еще двое человек - мужчина и женщина. Пожар в Жилгородке произошел в доме №21 по улице 51-ой Гвардейской.



