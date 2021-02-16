В Волгограде пересмотр дела о взятке закончился не в пользу бывшей завкафедрой физакадемии

Расследования 16.02.2021 17:52
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16.02.2021 17:52
Отменен оправдательный приговор по уголовному делу о получении взятки бывшей заведующей кафедрой теории и методики физического воспитания Волгоградской государственной академии физической культуры. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, 9 декабря 2020 года фигурантка дела была осуждена по одному эпизоду получения взятки от студента, а по другому эпизоду ее оправдали.
Она обвинялась в том, что в ноябре-декабре 2017 года, являясь заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии, получила от двух студентов по 20 тысяч рублей за написание магистерских диссертаций, предоставление положительных отзывов на работы и способствование их предзащите и защите.
По одному из эпизодов ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно. По второму она была оправдана, так как суд посчитал собранные доказательства недостаточными. Государственное обвинение обжаловало приговор. Апелляционная инстанция отменила его в части оправдания подсудимой, в остальной - оставила без изменения. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.
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