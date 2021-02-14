



От коронавируса в Волгоградской области за минувшие сутки скончались семь человек – все они пенсионеры. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном оперативном штабе, среди погибших от COVID-19 пять жительниц Волгограда: двоим по 83 года, остальным 80, 66, 86 лет. В скорбном списке и двое мужчин – 74-летний волгоградец и 76-летний житель Волжского. У всех были хронические заболевания, в основном сердечно-сосудистой системы.

Общее число погибших от коронавируса в регионе на сегодняшний день составляет 689 человек.

За сутки выявлено 213 больных коронавирусом, выписались из стационаров 199 жителей региона. Всего за время пандемии в Волгоградской области выявлено 46,5 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



