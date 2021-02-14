Здравоохранение

Семь пенсионеров скончались за сутки от коронавируса в Волгоградской области

Здравоохранение 14.02.2021 14:29
0
14.02.2021 14:29


От коронавируса в Волгоградской области за минувшие сутки скончались семь человек – все они пенсионеры. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном оперативном штабе, среди погибших от COVID-19 пять жительниц Волгограда: двоим по 83 года, остальным 80, 66, 86 лет. В скорбном списке и двое мужчин – 74-летний волгоградец и 76-летний житель Волжского. У всех были хронические заболевания, в основном сердечно-сосудистой системы.
Общее число погибших от коронавируса в регионе на сегодняшний день составляет 689 человек. 
За сутки выявлено 213 больных коронавирусом, выписались из стационаров 199 жителей региона. Всего за время пандемии в Волгоградской области выявлено 46,5 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Здравоохранение
13.02.2021 13:34
Здравоохранение 13.02.2021 13:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.02.2021 15:01
Здравоохранение 12.02.2021 15:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.02.2021 12:08
Здравоохранение 12.02.2021 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
10.02.2021 13:03
Здравоохранение 10.02.2021 13:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.02.2021 17:53
Здравоохранение 09.02.2021 17:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.02.2021 13:54
Здравоохранение 09.02.2021 13:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.02.2021 14:18
Здравоохранение 08.02.2021 14:18
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.02.2021 20:17
Здравоохранение 04.02.2021 20:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.02.2021 16:49
Здравоохранение 04.02.2021 16:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.02.2021 15:04
Здравоохранение 04.02.2021 15:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.02.2021 13:41
Здравоохранение 04.02.2021 13:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.02.2021 12:48
Здравоохранение 01.02.2021 12:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.01.2021 15:03
Здравоохранение 31.01.2021 15:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.01.2021 18:39
Здравоохранение 30.01.2021 18:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.01.2021 14:30
Здравоохранение 30.01.2021 14:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:18
В Волжском с аншлагом открылась выставка первоцветовСмотреть фотографии
17:02
«Каждый день, с утра до ночи, круглосуточно»: волгоградцы – о любви в своей жизни (ОПРОС)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:26
Упавшему в яму волгоградцу компенсируют ущерб за сломанную ногуСмотреть фотографии
14:29
Семь пенсионеров скончались за сутки от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:40
Как Мишустин приказал: в Волгограде начали сокращать федеральных служащихСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде перекосило памятник на братской могиле советских солдатСмотреть фотографии
10:36
Три человека пострадали в серьезном ДТП на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области дотла сгорела иномаркаСмотреть фотографии
08:33
В Волгоградской области зафиксировали самое сильное падение рождаемости в ЮФОСмотреть фотографии
21:32
«Температурные качели» в Волгоградской области улетят в минусСмотреть фотографии
19:25
Нарушителя ковидной границы засекли в поликлинике ВолгоградаСмотреть фотографии
16:54
«Хотел, как лучше?»: в Волгоградской области главу поселения оштрафовали за служебный подлогСмотреть фотографии
15:14
Сбербанк в Волгограде присоединился к гражданскому движению «Быть героем просто»Смотреть фотографии
14:24
«Я видел ее глаза»: волгоградец рассказал, как спас дворняжку из ледяной полыньиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
Лечился сам: 35-летнего волгоградца убил коронавирусСмотреть фотографии
12:45
Суд признал незаконной корректировку проекта скандальной ликвидации 18 свалок под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:22
Инвалиду за кражу двух котлет и хурмы присудили в Волгоградской области обязательные работыСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области легковушка насмерть задавила пенсионеркуСмотреть фотографии
09:12
В центре Волгограда под утро загорелся винный бар "Vin-Vin" (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:49
100 тысяч рублей получит автор лучшего проекта благоустройства улицы в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
20:30
Удар по «Ребрам»: наглый бар в центре Волгограда отключили от водыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:37
Александр Млечко: Цукерберг положил конец прекрасной эпохеСмотреть фотографии
16:58
В Волгоградстате оценили подарки на День святого ВалентинаСмотреть фотографии
16:29
Новый вольер в волгоградском питомнике принял первых четвероногих постояльцевСмотреть фотографии
16:21
Волгоградцы смогут оформлять ДТП в мобильном приложении «Госуслуг»Смотреть фотографии
16:11
Сбер предложил предприятиям Поволжья страховую программу с защитой от коронавирусаСмотреть фотографии
15:41
Жителям Волгоградской области срочно понадобились налоговые вычетыСмотреть фотографии
15:01
В Волгоградской области коронавирус ставит печальные рекордыСмотреть фотографии
14:35
В кадровом резерве администрации Волгоградской области не хватает больших начальниковСмотреть фотографии
14:29
ВТБ: в январе спрос волгоградцев на кредиты наличными вырос в 1,6 разаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 