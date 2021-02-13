«Хотел, как лучше?»: в Волгоградской области главу поселения оштрафовали за служебный подлог





Глава Лиманного сельского поселения Палласовского района Жарасхан Жолмуханбетов осужден по статье 292 УК РФ за совершение служебного подлога. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, глава поселения оформил на работу «мертвую душу» - водителя, который якобы работал в сельской администрации. Когда вскрылся этот факт, сельский чиновник заявил, что не брал себе ни копейки из зарплаты, которая начислялась несуществующему водителю, а тратил эти деньги на нужды сельского поселения. Тем не менее в суде был доказан факт совершения служебного подлога – внесение в официальные документы ложных сведений. С учетом обстоятельств дела Палласовский суд назначил главе поселения штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.



