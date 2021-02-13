Расследования

«Хотел, как лучше?»: в Волгоградской области главу поселения оштрафовали за служебный подлог

Расследования 13.02.2021 16:54
0
13.02.2021 16:54


Глава Лиманного сельского поселения Палласовского района Жарасхан   Жолмуханбетов осужден по статье 292 УК РФ  за совершение служебного подлога. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, глава поселения оформил на работу «мертвую душу» - водителя, который якобы работал в сельской администрации. Когда вскрылся этот факт, сельский чиновник заявил, что не брал себе ни копейки из зарплаты, которая начислялась несуществующему водителю, а тратил эти деньги на нужды сельского поселения. Тем не менее в суде был доказан факт совершения служебного подлога – внесение в официальные документы ложных сведений. С учетом обстоятельств дела Палласовский суд назначил главе поселения штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Расследования
13.02.2021 12:22
Расследования 13.02.2021 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.02.2021 12:01
Расследования 12.02.2021 12:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2021 17:01
Расследования 11.02.2021 17:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2021 15:32
Расследования 11.02.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2021 13:53
Расследования 11.02.2021 13:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2021 12:52
Расследования 11.02.2021 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
11.02.2021 10:41
Расследования 11.02.2021 10:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2021 21:17
Расследования 10.02.2021 21:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2021 20:29
Расследования 10.02.2021 20:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2021 17:32
Расследования 10.02.2021 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2021 17:21
Расследования 10.02.2021 17:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2021 15:51
Расследования 10.02.2021 15:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2021 10:26
Расследования 10.02.2021 10:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2021 20:44
Расследования 09.02.2021 20:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2021 18:32
Расследования 09.02.2021 18:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:25
Нарушителя ковидной границы засекли в поликлинике ВолгоградаСмотреть фотографии
16:54
«Хотел, как лучше?»: в Волгоградской области главу поселения оштрафовали за служебный подлогСмотреть фотографии
15:14
Сбербанк в Волгограде присоединился к гражданскому движению «Быть героем просто»Смотреть фотографии
14:24
«Я видел ее глаза»: волгоградец рассказал, как спас дворняжку из ледяной полыньиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
Лечился сам: 35-летнего волгоградца убил коронавирусСмотреть фотографии
12:45
Суд признал незаконной корректировку проекта скандальной ликвидации 18 свалок под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:22
Инвалиду за кражу двух котлет и хурмы присудили в Волгоградской области обязательные работыСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области легковушка насмерть задавила пенсионеркуСмотреть фотографии
09:12
В центре Волгограда под утро загорелся винный бар "Vin-Vin" (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:49
100 тысяч рублей получит автор лучшего проекта благоустройства улицы в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
20:30
Удар по «Ребрам»: наглый бар в центре Волгограда отключили от водыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:37
Александр Млечко: Цукерберг положил конец прекрасной эпохеСмотреть фотографии
16:58
В Волгоградстате оценили подарки на День святого ВалентинаСмотреть фотографии
16:29
Новый вольер в волгоградском питомнике принял первых четвероногих постояльцевСмотреть фотографии
16:21
Волгоградцы смогут оформлять ДТП в мобильном приложении «Госуслуг»Смотреть фотографии
16:11
Сбер предложил предприятиям Поволжья страховую программу с защитой от коронавирусаСмотреть фотографии
15:41
Жителям Волгоградской области срочно понадобились налоговые вычетыСмотреть фотографии
15:01
В Волгоградской области коронавирус ставит печальные рекордыСмотреть фотографии
14:35
В кадровом резерве администрации Волгоградской области не хватает больших начальниковСмотреть фотографии
14:29
ВТБ: в январе спрос волгоградцев на кредиты наличными вырос в 1,6 разаСмотреть фотографии
14:19
Руководство исправительных колоний в Волгоградской области скрывало реальные доходы и недвижимостьСмотреть фотографии
13:02
В центре Волгограда накрыли массажный салон с проституткамиСмотреть фотографии
12:08
На Гремячинском ГОКе началась вакцинация от COVID-19Смотреть фотографии
12:01
Строители Дворца подвели власти Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:19
Виктория Денисова вошла в топ-3 первого в России рейтинга топ-менеджеров private bankingСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде инспектора Ростехнадзора осудили за взяткуСмотреть фотографии
09:52
Фитнес-клуб «REFORMA» приглашает волгоградцев на тренировки нового форматаСмотреть фотографии
09:39
Город в тумане: волгоградцев предупредили о сюрпризах погодыСмотреть фотографии
08:55
В Волжском набирают дворников-добровольцев на подработкуСмотреть фотографии
08:37
Прокуратура сняла все претензии к кладбищу животных под ВолгоградомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 