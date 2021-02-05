Сбитая машиной Росгвардии пенсионерка умерла в больнице Волгограда





Несколько минут назад в больнице умерла 69-летняя пенсионерка Лидия Попова, которую сегодня в Волгограде сбила машина Росгвардии. Трагическую новость ИА "Высота 102" сообщила дочь пожилой женщины Татьяна Гришанина.

ДТП произошло в 06.30 в Советском районе напротив дома №61 по проспекту Университетскому. Автомобиль "Lada Granta" сбил пенсионерку, которая переходила дорогу. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что женщина выбежала на дорогу вне пешеходного перехода. В потоке машин 28-летний водитель отечественного авто не успел среагировать и сшиб пожилую женщину. Прибывшие на месте сотрудники "Скорой помощи" оказали помощь пострадавшей. Ранее сообщалось, что женщина получила ушибы.

О том, что авария произошла с участием машины Росгвардии, сообщили очевидны ДТП. Как пояснили в пресс-службе управления Росгвардии по региону, по факту автоаварии проводится проверка. По предварительным данным, патрульная машина ехала на разрешающий сигнал светофора без нарушений скоростного режима.

Это уже второе ДТП с участием сотрудника Росгвардии за последние дни. Напомним, 29 января в центре Волгограда на пересечении Балонина и Новороссийской "Toyota Highlander" на пешеходном переходе сбил 8-летнего ребенка. Мальчика впоследствии увезли в больницу. В Главке МВД пояснили, что виновник ДТП скрылся с места происшествия. В течение суток его задержали. Известно, что за рулем иномарки был представитель Росгвардии.



