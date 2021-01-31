



Три человека пострадали в результате ДТП в Камышине. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по региону, авария произошла напротив дома №1 по улице Молодежная. 20-летний водитель «ВАЗ-211540» превысил безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Opel Astra», которым управлял 30-летний мужчина.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также 22-летний пассажир «ВАЗа». Все они с травмами были доставлены в больницу.



