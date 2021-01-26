Вячеслав Кузьменко: о туманных перспективах общепита Волгограда в условиях COVID-19





ИА «Высота 102» открывает рубрику «Колумнисты», в которой мы предлагаем известным (или не очень) волгоградцам высказаться о наболевшем, поделиться мыслями, тревогами на злободневные или житейские темы. Подчеркнем, колонка – это авторская точка зрения, которая может не совпадать с мнением редакции. Если вы тоже хотите высказаться и стать колумнистом «Высоты 102», звоните в редакцию, отправляйте письма на нашу почту.

Новую рубрику открывает политтехнолог, волгоградский предприниматель Вячеслав Кузьменко. Для него и его коллег по цеху, работающих в сфере общепита, по-прежнему проблема №1 - это пандемия и ее последствия для бизнеса региона.

«Прошлый год однозначно выдался тяжелым, хотя, возможно, и не для всех. Меньше пострадали, а где-то и приобрели сети быстрого питания, так как им проще всего было перестроиться под новые реалии. Основной удар пришелся на заведения для дружеских посиделок, в которых атмосфера не менее важна, чем еда и напитки. Несколько кафе/баров закрылись еще летом-осенью. Сейчас из-за ввода ограничения по работе до 23:00, многие мои коллеги также находятся в тяжелой ситуации, так как ориентированы именно на ночную жизнь. По сути, в 11 вечера они только начинали работать.

Мне кажется, что первый карантин в апреле-мае вообще был не нужен, вирус как таковой еще не дошел до региона. А в октябре-ноябре, когда он у нас по-настоящему свирепствовал, все работали – и даже бани с кинотеатрами открыли.

Меры, действующие по ограничению работы общепита, сейчас уже не имеют никакого смысла кроме изображения какой-то деятельности. Могу сказать по примеру собственного бара. Он у нас небольшой, посадочных мест мало и все более-менее друг друга знают – большинство посетителей уже переболели COVID -19, и такая же ситуация везде. Группы риска – пенсионеры, больные диабетом – простите, в бары не ходят. Так что нас просто выбрали на заклание как самую общественно незначимую отрасль. Люди скорее заражаются в транспорте и тех же поликлиниках.

Насчет перспектив – все очень туманно, и здесь даже главный враг не ковид и Роспотребнадзор, и даже не налоговая, а покупательская способность населения. А она медленно и верно снижается, люди экономят на второстепенных вещах. И общепит в этой строке на одной из первых позиций. На фоне показной борьбы с ковидом, уверен, что в 2021 году позакрывается еще много заведений, останутся самые популярные, ну и, скорее всего, будут открываться новые более доступные сетевые.

Что касается мер поддержки – в том году, мы не платили налоги за третий квартал и получили чуть более 30 тысяч рублей вычета на реализацию санитарных мер. Пытались подать заявку на невозвратный кредит с господдержкой на зарплату персонала, но эта лавочка после непродолжительного PR очень быстро закрылась и по факту существовала только в телевизоре.

Все остальное – это отсрочки по уплате налогов, которые все равно рано или поздно пришлось бы заплатить, так что, по сути, работая в четвертом квартале прошлого года никакой поддержки мы не почувствовали. Зато почувствовали серьезное снижение продаж. Затраты и потери, начиная с апреля, были у всех очень серьезные, персоналу зарплату платили, аренду или ее часть платили и все остальное платили практически в обычном режиме. Ты же не можешь заморозить вообще все выплаты и остановить все процессы – охрана, уборка, ОФД и т.д. и т.п.

Что могло бы помочь? По-хорошему, пострадавшие отрасли на этот год вообще нужно освободить от налогов, пускай на определённых условиях. Но этого никто не сделает, поэтому необходимо решить хотя бы вопрос по снижению ставки на патент. По упрощенной системе налогообложения уже принято какое-то решение. Также можно было бы составить список свободных муниципальных объектов и предложить их в аренду на крайне льготных условиях, но не кулуарно для жен депутатов и прочих VIP, а открыто, возможно, собрав какие-то экспертные мнения представителей отрасли.

Еще нужно вернуть график работы заведений общепита в обычный режим. Ну, и негласная команда всем надзорным ведомствам включить лояльный режим к общепиту тоже бы помогла, чтобы меньше реагировали на необоснованные жалобы, что в нашей сфере бывает очень часто, особенно если заведение находится в жилом доме.

Недавно «порадовала» новая инициатива силовиков – по усилению уголовной ответственности для ИП за налоговые преступления. Ну, что здесь можно сказать, в ситуации, когда малый бизнес просто гибнет, гайки нужно на все обороты наоборот раскручивать, а то собирать налоги просто будет не с кого » .



