Колумнисты

Волгоградский историк Ольга Рвачева: Первомай – пережиток прошлого или замена пустоты?

Колумнисты 01.05.2021 20:52
0
01.05.2021 20:52


Сегодня в России в какой уже раз отмечают Первомай. Как трансформировался этот праздник все эти годы, остался ли в нем какой-то смысл и ждать ли от нового времени эмоций, которые в свое время объединяли миллионы людей? Об этом в своей колонке рассуждает Ольга Владимировна Рвачева, доцент кафедры государственного и муниципального управления факультета государственного и муниципального управления Волгоградского института управления, кандидат исторических наук. 
"Государственные праздники – важная часть политической, социальной и культурной ситуации страны. Их можно вводить, можно отменять, можно насаждать, даже, если поддержка в обществе будет минимальна. Но у любого праздника более глубокая природа. 
Любое рассуждение о празднике неизбежно заставляет нас задумываться о его исторической основе и символическом значении для того общества, в котором праздник рождается,  живет или умирает. Само слово «праздник» имеет для нас, безусловно,  положительный контекст. Но праздник - не просто яркое зрелище, радующее глаз и вызывающее позитивные эмоции. В нем репрезентируются ценности, нормы и культурный облик эпохи. Праздник почти всегда как бы концентрирует в себе культурную ситуацию той эпохи, в которой он рождается, и одновременно праздник меняется вместе с эпохой. Можно сказать, праздник – это всегда конструирование традиции.
Цель формируемой праздничной культуры – создание образа эпохи, который должен отличать ее от предыдущей. Поэтому создание нового календаря торжественных, памятных и одновременно праздничных дат – непременное действие новой власти. Примеров тому много. В новейшей истории нашей страны есть своя история смены парадигмы официальной праздничной культуры, она связана с событиями Октябрьской революции 1917 года. После прихода к власти большевиков уже в 1918 году появляются: Декрет о введении западноевропейского календаря, Декрет о памятниках Республики. С переходом на новый календарь даты прежних праздников переместились. Появилась возможность ввести и узаконить новые революционные праздники, например, День Парижской коммуны. 
Далеко не все праздники, введенные новой властью, получили широкое распространение в обществе. Они оставались в календаре, но постепенно уходили как бы в историческую тень (помните, ставшую крылатой в позднесоветском обществе  фразу дяди Мити из фильма «Любовь и голуби» о том, что День взятия Бастилии впустую прошел?). Такие праздники переставали быть частью народной памяти, оставаясь историческим событием. 
День Международной солидарности трудящихся или в обиходе Первомай  в советский период стал не просто официальным государственным праздником. Это был один из немногих народных праздников, а не праздником для народа. Пространство праздничной культуры не было сугубо официальным, в нем участвовали многие, особенно ярко это проявлялось на демонстрациях, которые в 70-е годы  превратились в народное празднество  с музыкой, разноцветными шарами, угощениями и даже дефицитными продуктами. 
Но формат праздника также претерпевал изменения. Демократичные, хотя и массовые митинги трудящихся в 1930-е сменяются помпезными парадными шествиями с хорошо выверенной символикой и сакральным характером. Позже строгая торжественность постепенно уходит  и формируется карнавальный формат (машины, украшенные плакатами, цветами, музыка, установленная на них, гармони, песни, дети с шариками).  Праздник переносился в семейную сферу, терял свою официальность, приобретал новый смысл. Он как бы открывал весну, новый цикл рождения жизни. Вместе с тем праздник сохранял культурно-символический смысл и репрезентировал образ советской эпохи. То есть сохранял свое главное назначение - формировал культурную идентичность.
В постсоветский период праздник пытаются сохранить, однако все чаще можно услышать мнение, что он утратил свой смысл. Возможно, проблема не в самом празднике, а в том, какие идеологические и культурно-смысловые ценности удалось или не удалось сформировать в постсоветской России. Специалисты не раз говорили о том, что одной из серьезных проблем современной эпохи стало отсутствие  четких идейных принципов развития, ориентиров будущего. В 1990-е ведущим лейтмотивом было отмежевание от коммунистического прошлого, в 2000-е ключевой становится мысль -  «не все так плохо было в СССР». Но подобные положения не являются созидательными. Возможно, именно такая идейная «нерешительность» власти в формировании новых смыслов мешает  и новым российским праздникам стать по настоящему «своими» для народа. Ведь праздник отражает современную ситуацию и будет таким, каким является общество в данный момент". 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Колумнисты
26.04.2021 18:11
Колумнисты 26.04.2021 18:11
Комментарии

0
Далее
Колумнисты
12.02.2021 17:37
Колумнисты 12.02.2021 17:37
Комментарии

0
Далее
Колумнисты
03.02.2021 22:30
Колумнисты 03.02.2021 22:30
Комментарии

0
Далее
Колумнисты
26.01.2021 17:46
Колумнисты 26.01.2021 17:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:42
Волгоградская полиция проверяет публикацию интернет-тролля, оскорбившего жертв ДТП в СтавропольеСмотреть фотографии
20:52
Волгоградский историк Ольга Рвачева: Первомай – пережиток прошлого или замена пустоты?Смотреть фотографии
20:40
Семерых пострадавших в страшном ДТП в Ставропольском крае волгоградцев перевезут в московские клиникиСмотреть фотографии
18:57
Митрополит Волгоградский и Камышинский поздравил верующих с наступающей ПасхойСмотреть фотографии
17:19
Нарушитель границы в Волгоградской области попался служебной собакеСмотреть фотографии
16:59
Делу — время, пробке — час: волгоградцы взмолились о новой дороге через поймуСмотреть фотографии
16:41
В Волгоградской области коронавирус убил пять человекСмотреть фотографии
16:08
Первый гол за восемь матчей: волгоградский «Ротор» одержал долгожданную победу в РПЛСмотреть фотографии
15:46
Момент страшного ДТП в Ставрополье с автобусом волгоградской детской команды попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:04
Долой куртки: волгоградцы наслаждаются майским тепломСмотреть фотографии
13:47
В Волгограде бронетехника снесла бордюрСмотреть фотографииCмотреть видео
12:03
На Волжской ГЭС продлили максимальные сбросыСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области 3 мая объявлен траур после гибели детей на СтавропольеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:06
Около кладбищ в Волгограде ограничат движениеСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде изменили формат празднования Первомая из-за гибели волгоградских детей на СтавропольеСмотреть фотографии
09:07
Митрополит Волгоградский и Камышинский – о своем пути к Богу, моде на православие и Владимире ПутинеСмотреть фотографии
09:00
В Ставрополе спасают выживших волгоградских детей и разбираются в причинах страшного ДТПСмотреть фотографии
22:42
Семьи погибших и пострадавших в Ставрополье девочек выезжают из Волгограда на место трагедииСмотреть фотографии
22:13
Уголовное дело по факту гибели волгоградских детей под Ставрополем расследуют в главном управлении СКСмотреть фотографии
20:55
В районе Ставрополья введен режим ЧС из-за страшного ДТП с автобусом из ВолгоградаСмотреть фотографии
20:24
21-километровая пробка испортила праздничное настроение волгоградцевСмотреть фотографии
20:04
Медики спасают оставшихся в живых детей из Волгограда, пострадавших в жутком ДТП на СтавропольеСмотреть фотографии
19:30
Пятеро погибших: стали известны обстоятельства страшного ДТП с автобусом с волгоградскими спортсменками в Ставропольском крае (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:20
В Ставрополье разбился автобус с детьми из Волгограда: есть погибшиеСмотреть фотографии
17:42
Под Волгоградом главу поселения отстранили от должности и отправили под домашний арестСмотреть фотографии
17:25
В центре Волгограда иномарка сбила ребенкаСмотреть фотографии
17:04
С заботой о природе: завод AB InBev Efes в Волжском принял участие в городском субботникеСмотреть фотографии
16:57
График работы волгоградских больниц и поликлиник в майские праздникиСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде задержали киберхулигана за оскорбления в соцсетяхСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде состоялся выпускной «Школы фермера»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 