Волгоградский историк Ольга Рвачева: Первомай – пережиток прошлого или замена пустоты?





Сегодня в России в какой уже раз отмечают Первомай. Как трансформировался этот праздник все эти годы, остался ли в нем какой-то смысл и ждать ли от нового времени эмоций, которые в свое время объединяли миллионы людей? Об этом в своей колонке рассуждает Ольга Владимировна Рвачева, доцент кафедры государственного и муниципального управления факультета государственного и муниципального управления Волгоградского института управления, кандидат исторических наук.

"Государственные праздники – важная часть политической, социальной и культурной ситуации страны. Их можно вводить, можно отменять, можно насаждать, даже, если поддержка в обществе будет минимальна. Но у любого праздника более глубокая природа.

Любое рассуждение о празднике неизбежно заставляет нас задумываться о его исторической основе и символическом значении для того общества, в котором праздник рождается, живет или умирает. Само слово «праздник» имеет для нас, безусловно, положительный контекст. Но праздник - не просто яркое зрелище, радующее глаз и вызывающее позитивные эмоции. В нем репрезентируются ценности, нормы и культурный облик эпохи. Праздник почти всегда как бы концентрирует в себе культурную ситуацию той эпохи, в которой он рождается, и одновременно праздник меняется вместе с эпохой. Можно сказать, праздник – это всегда конструирование традиции.

Цель формируемой праздничной культуры – создание образа эпохи, который должен отличать ее от предыдущей. Поэтому создание нового календаря торжественных, памятных и одновременно праздничных дат – непременное действие новой власти. Примеров тому много. В новейшей истории нашей страны есть своя история смены парадигмы официальной праздничной культуры, она связана с событиями Октябрьской революции 1917 года. После прихода к власти большевиков уже в 1918 году появляются: Декрет о введении западноевропейского календаря, Декрет о памятниках Республики. С переходом на новый календарь даты прежних праздников переместились. Появилась возможность ввести и узаконить новые революционные праздники, например, День Парижской коммуны.

Далеко не все праздники, введенные новой властью, получили широкое распространение в обществе. Они оставались в календаре, но постепенно уходили как бы в историческую тень (помните, ставшую крылатой в позднесоветском обществе фразу дяди Мити из фильма «Любовь и голуби» о том, что День взятия Бастилии впустую прошел?). Такие праздники переставали быть частью народной памяти, оставаясь историческим событием.

День Международной солидарности трудящихся или в обиходе Первомай в советский период стал не просто официальным государственным праздником. Это был один из немногих народных праздников, а не праздником для народа. Пространство праздничной культуры не было сугубо официальным, в нем участвовали многие, особенно ярко это проявлялось на демонстрациях, которые в 70-е годы превратились в народное празднество с музыкой, разноцветными шарами, угощениями и даже дефицитными продуктами.

Но формат праздника также претерпевал изменения. Демократичные, хотя и массовые митинги трудящихся в 1930-е сменяются помпезными парадными шествиями с хорошо выверенной символикой и сакральным характером. Позже строгая торжественность постепенно уходит и формируется карнавальный формат (машины, украшенные плакатами, цветами, музыка, установленная на них, гармони, песни, дети с шариками). Праздник переносился в семейную сферу, терял свою официальность, приобретал новый смысл. Он как бы открывал весну, новый цикл рождения жизни. Вместе с тем праздник сохранял культурно-символический смысл и репрезентировал образ советской эпохи. То есть сохранял свое главное назначение - формировал культурную идентичность.

В постсоветский период праздник пытаются сохранить, однако все чаще можно услышать мнение, что он утратил свой смысл. Возможно, проблема не в самом празднике, а в том, какие идеологические и культурно-смысловые ценности удалось или не удалось сформировать в постсоветской России. Специалисты не раз говорили о том, что одной из серьезных проблем современной эпохи стало отсутствие четких идейных принципов развития, ориентиров будущего. В 1990-е ведущим лейтмотивом было отмежевание от коммунистического прошлого, в 2000-е ключевой становится мысль - «не все так плохо было в СССР». Но подобные положения не являются созидательными. Возможно, именно такая идейная «нерешительность» власти в формировании новых смыслов мешает и новым российским праздникам стать по настоящему «своими» для народа. Ведь праздник отражает современную ситуацию и будет таким, каким является общество в данный момент".



